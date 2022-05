Peiner Landfrauen erklimmen den Wipfelpfad in Bad Harzburg

Die Landfrauen Peine-Süd waren auf dem Baumwipfelpfad in Bad Harzburg unterwegs.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnten sich die Landfrauen Peine-Süd wieder auf einen gemeinsamen Ausflug freuen. Das Ziel war der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg.

Am Fuße des Burgbergs – mitten im Kurpark Bad Harzburgs – befindet sich der 30 Meter hohe Aufstiegsturm, den die Gruppe erklomm. „Auf dem fast 1000 Meter langen Pfad auf über 20 Metern Höhe durch die alten Baumkronen des Kalten Tals haben wir viel Informatives zur Holzwirtschaft, Natur und Umwelt von den Scouts erfahren“, berichtete Catja Wingenbach, Vorsitzende der Landfrauen Peine-Süd, und fügte an: „Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir die herrliche Aussicht in vollen Zügen genießen.“

An einer Geologie-Station wurden anhand einer Felswand die einzelnen Gesteinsschichten des Harzes erklärt. Auch die Geschichte des Harzes selbst spielte eine Rolle bei dem Ausflug: So erzählte die Kiepenfrau Wally, wie das Leben der als Harzer Kamele bekannten Frauen war.

Vom 16. Jahrhundert bis rein ins frühe 20. Jahrhundert transportierten die Frauen bei Wind und Wetter in ihrer Kiepe (hoher Tragekorb) verschiedene Waren zwischen den Harzorten. Meistens waren es Frauen von Bergarbeitern, die durch die Aufgabe etwas die Haushaltskasse aufbesserten.

red

