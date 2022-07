A2-Vollsperrung in Peine: Arbeiten liegen im Zeitplan

Nach Staus und verstopften Straßen am Freitag hat sich die Situation auf den Umleitungsstrecken der A2-Baustelle in Peine laut Polizei entspannt. Am Wochenende sind deutliche weniger Lastwagen unterwegs, der PKW-Verkehr rollt.

„Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, sagt Mathias Schmidt, Projektleiter der Autobahn GmbH. Es werde bereits am Einbau der Binderschicht gearbeitet, ab 23 Uhr werde die Deckschicht aufgebracht. Die Bauarbeiter arbeiten rund um die Uhr. „Die Arbeiten kommen gut voran“, berichtet der Projektleiter. „Aber wir werden die 96 Stunden brauchen.“ Der Projektleiter ist sich absolut sicher: Spätestens um 18 Uhr sei die A2 am Montag wieder befahrbar.

Die Autobahn A2 in Richtung Berlin ist noch bis Montagabend gesperrt. Foto: Bettina Stenftenagel / BZV

3,5 Millionen Euro investiert der Bund in die Erneuerung des Teilstücks. Der Binder sei bereits 30 Jahre alt und müsse ausgetauscht werden, aber auch die Fahrbahndecke in diesem drei Kilometer langen Abschnitt sei „rissig, wellig und löse sich schon auf“, so Schmidt.

Sehr voll war es Freitag auf den Umleitungsstrecken

Die Autobahn 2 ist seit Donnerstagabend vom Kreuz Hannover-Ost bis zur Anschlussstelle Peine in Fahrtrichtung von Hannover/Dortmund nach Braunschweig/Berlin voll gesperrt. Sobald der LKW-Verkehr wieder rollt, zeichnen sich die nächsten Engpässe ab.

Besonders eng dürfte es dann wieder südlich von Berkum werden, denn dort trifft die gerade stark befahrene Bundesstraße 65 (Umleitungsstrecke) auf die vorfahrtsberechtigte ebenfalls stark befahrene Bundesstraße 494. „Da war es Freitag bereits sehr voll“, erklärt der Polizeisprecher Malte Jansen. Aber auch die Celler Straße in Peine war Freitag stark belastet, denn über diese Straße mit vielen Ampeln geht es für den Umleitungsverkehr wieder auf die Autobahn 2 in Richtung nach Braunschweig/Berlin.

Verschiedene Umleitungsstrecken

Für den Regionalverkehr aus Hannover in Richtung Braunschweig/Berlin gibt es diese Umleitungsstrecke: von der A2 am Kreuz Hannover Ost auf die Autobahn 7 (A7) zur Anschlussstelle Anderten, und von dort weiter auf der Bundesstraße 65 über Sehnde, Rethmar (Region Hannover), Mehrum und Schwicheldt (beides Kreis Peine) nach Peine, wo es wieder auf die A2 in Richtung Braunschweig geht. Der überregionalen Verkehr soll vom Kreuz Hannover-Ost auf die A7 nach Süden bis zum Dreieck Salzgitter fahren, von dort auf die A 39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West und über die A391 zurück zur A2 in Richtung Berlin. Nach sehr viel weiträumiger ist die Umleitung für den Schwerlastverkehr: aus Dortmund auf die A44 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Kassel-Südwest, von dort auf die A7 zum Dreieck Salzgitter und auf die A39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West und über die A391 zur A2 in Fahrtrichtung Berlin.

Trotz dieser Aufteilung des Verkehrs warnt der ADAC vor Staus auf Umleitungsstrecken, denn in der Vergangenheit ist dort häufig sehr viel losgewesen – er rät: sich vor der Abfahrt genau über die aktuelle Verkehrssituation informieren oder am besten erst gar nicht mit dem Auto fahren.

Wegen der Vollsperrung auf der Autobahn 2 gibt es Umleitungsstrecken. Foto: Jürgen Runo

Der Grund für die Vollsperrung: Zwischen den A2-Anschlussstellen Hämelerwald und Peine lässt die GmbH auf einer Länge von drei Kilometer die Fahrbahndecke erneuern. Dabei verfährt das Unternehmen nach der Überzeugung, es sei besser, eine Autobahn für solche Arbeiten kurzzeitig komplett zu sperren (Turbo-Baustelle), als über einen langen Zeitraum eine Baustelle mit Verkehrsbehinderungen zu haben. Vom heutigen Donnerstag, 18 Uhr, bis Montag, 18 Uhr sind folgende Anschlussstellen nicht befahrbar: Kreuz Hannover-Ost, Lehrte, Lehrte-Ost und Hämelerwald.

Die andere Fahrtrichtung – von Braunschweig/Berlin in Richtung Hannover/Dortmund – ist von der Sperrung nicht betroffen: Dort gibt es weiterhin freie Fahrt.

