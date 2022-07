Jeschor bleibt Vorsitzender des Bergamannvereins Vallstedt

Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Pause trafen sich die Mitglieder des Bergmannvereins Vallstedt erstmalig wieder am zu einer Versammlung in der Gaststätte Geldmacher in Vechelde. Der Vorsitzende Bernd Jeschor begrüßte die Anwesenden mit dem alten Bergmannsgruß Glück Auf und zeigte sich sehr erfreut, dass fast alle Mitglieder erschienen sind.

Danach folgte die Totenehrung. Anschließend stand der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung: die Aussprache über die Zukunft des BV-Vallstedt. Das Ergebnis war sehr eindeutig: Der Verein soll auf jeden Fall bestehen bleiben (es gab nur eine Gegenstimme). Allerdings hänge der Fortbestand des Vereins auch davon ab, ob es ihm gelingt, einen geeigneten Treffpunkt in Vallstedt zu finden, wo zwei bis dreimal im Jahr die Versammlungen und die Barbarafeier durchgeführt werden können.

Nach der Aussprache konnte ein neuer Vorstand gewählt werden. Neu gewählt beziehungsweise bestätigt wurden: Vorsitzender Bernd Jeschor, 2. Vorsitzender Lothar Hülse, Schriftführerin Brigitte Jeschor, 2. Schriftführerin Dörte Jung, Kassenwartin Elke Gerlach, Kassenprüferin Dörte Jung, 2. Kassenprüfer Adrian Jeschor, Fahnenträger Lothar Hülse, 2. Fahnenträger Adrian Jeschor.

Eine Woche nach der Jahresversammlung fand das 13. Landestscherperder bergmännischen Vereinigung VBN in Othfresen statt. 160 Gäste aus 20 Vereinen konnte der Vorsitzende der VBN, Kamerad Gerhard Pape zu dieser Veranstaltung begrüßen, die unter dem Motto stand: Erinnerung bringt Zukunft. Für den Musikalischen Rahmen sorgte das Hüttenmusikkorps Hans-Heinrich-Hütte aus Langelsheim. Alf Hesse, Bürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung, sagte bei seinem Grußwort: „Der Bergbau brachte Wohlstand, und die Bergleute haben unsere Dörfer bereichert, wirtschaftlich und kulturell.“ Allen Teilnehmern war die Freude anzumerken, sich wieder einmal bei so einer Veranstaltung treffen zu können. Den Abschluss bildete dann das gemeinsame Tscherper Essen.

red

