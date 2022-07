Diesmal in Edemissen: Erneut Bankautomat im Kreis Peine gesprengt

Edemissen. Die Sparkassen-Filiale in Edemissen wurde in der Nacht zu Mittwoch verwüstet. Die Täter konnten fliehen. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber.

In der Nacht zum 13. Juli sind in Edemissen erneut Automatensprenger aktiv gewesen. Es traf die Sparkassen-Filiale an der Peiner Straße.

Schon wieder haben Unbekannte eine Bankfiliale im Landkreis Peine gesprengt: In der Nacht zu Mittwoch nahmen die noch flüchtigen Täter die Sparkassen-Filiale in Edemissen ins Visier. Zeugen berichten von zwei lauten Explosionen gegen 2 Uhr nachts. Das bestätigt auch die Peiner Polizei.

Die Täter sind demnach auf der Flucht – sie haben mutmaßlich den Weg über die A2 gewählt, wie ein Sprecher erläutert. Die Polizei war kurze Zeit nach den Explosionen mit einem Hubschrauber vor Ort.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Edemissen mehrfach Ziel von Automatensprengern

Ob die Täter etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest. Die Sparkassen-Filiale an der Peiner Straße ist jedenfalls schwer verwüstet. Weil das Gebäude eine reine Bankfiliale ist, gibt es keine Verletzten.

Das Foyer der Sparkassen-Filiale in der Peiner Straße ist völlig verwüstet. Foto: Feuerwehr Edemissen

Die Gemeinde Edemissen hat es in jüngster Vergangenheit häufig getroffen: Erst vor rund einem Monat erwischte es die Sparkassen-Filiale in Abbensen. Im Januar traf es die Volksbank in Edemissen selbst. Und das sind nur zwei Fälle aus der gesamten Region Braunschweig, die in den vergangenen Monaten auftraten.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Peine:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de