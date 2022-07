Peiner CDU: Staat darf sich durch Clans nicht unterkriegen lassen

Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause fand das Hoffest des CDU-Ortsverbands Adenstedt wieder einen guten Anklang in der Bevölkerung, so dass zahlreiche Besucher trotz sommerlich warmen Temperaturen den Weg in den Garten von Gerald Stein fanden. Bei der Begrüßung der Gäste schien die Sonne aus allen Löchern und die Besucher freuten sich laut Mitteilung über einen Sitzplatz im Schatten unter dem großen Nussbaum.

In einer kurzen Rede ging der Peiner CDU-Landtagskandidat Christoph Plett auf die Clan-Problematik in Peine ein und meinte, hier dürfe sich der Staat nicht unterkriegen lassen. Auf die Schulsituation im baufälligen Ilseder Gymnasium ging er ebenso ein wie auf den „desolaten Zustand“ der Polizeistation in Peine: In beiden Fällen befürwortet Plett einen Neubau.

Bürgermeister ist gegen Anliegergebühren

Ilsedes Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge berichtete über die Anliegergebühren beim Straßenausbau: Diese sollen abgeschafft werden, sobald eine solide Gegenfinanzierung gesichert ist. Die bislang brachliegende Fläche auf dem Hüttengelände solle professionell vermarktet werden, um Gewerbebetriebe anzusiedeln.

Höhepunkt des Nachmittags war wieder das Bingo-Spiel, das von Jürgen Pompe professionell moderiert wurde. Gewinner waren Christoph Plett, Margrit Cramm, Wolfgang Hüsing und Kai Cramm. Für die jungen Besucher hatte der Veranstalter in Anbetracht der hohen Temperaturen extra eine Wasserrutsche installiert, auf der sich die Kinder abkühlen konnten. Außerdem war die große Hüpfburg immer dicht umlagert. Für die Erwachsenen stand indessen der Meinungsaustausch im Vordergrund des Interesses. Am Abend wurde im Garten das Tanzbein geschwungen.

