Fahrer übersieht Bahnschranken in Peine – Notbremsung

Zu einem Beinahe-Zusammenstoß ist es am Mittwochnachmittag am Bahnübergang an der Wiesenstraße in Peine gekommen.

Ein 85-jähriger Autofahrer hatte beim Queren des Bahnüberganges offensichtlich übersehen, dass die Schranke bereits heruntergefahren war und stieß im Verlauf der Fahrt dagegen. Ein zu diesem Zeitpunkt querender Güterzug einer Werksbahn musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Derzeit geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von 5.000 Euro aus. Verletzt wurde niemand.

Weitere Nachrichten aus Peine:

E-Scooter-Fahrer in Stederdorf mit 2 Promille unterwegs

Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht von der Polizei angehalten worden. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

