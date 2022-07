Peine. Das Tierheim Peine platzt aus allen nähten, so dass die Kaninchen wieder in Käfigen sitzen müssen.

Fundtier 13 Kaninchen suchen ein neues Zuhause in Peine

Im Peiner Tierheim leben momentan mehr als 60 Kleintiere. Vom Wellensittich über Meerschweinchen bis hin zum Kaninchen ist alles dabei. Das Tierheim platzt aus allen Nähten, so dass die Kaninchen wieder in Käfigen sitzen müssen ­– was vom Tierhaus aus überhaupt nicht erwünscht ist. 13 Kaninchen der Rasse „Deutscher Riese“ warten auf ihre Vermittlung. Interessierte melden sich telefonisch unter (05171) 52558.

