Am Kugelwasserturm in Groß Ilsede steigt das Picknickkonzert am Sonntag in Ilsede.

Picknickkonzert in Ilsede Konzert in Ilsede – erst Vereine, dann das Staatsorchester

Zum Picknickkonzert mit dem Staatsorchester Braunschweig lädt die Braunschweigische Landschaft bei freiem Eintritt ein am Sonntag (28. August) nach Ilsede. Vor der reizvollen Kulisse des denkmalgeschützten Kugelwasserturms auf dem Hüttengelände werden ab 16 Uhr Melodien aus der Blütezeit der Berliner Operette und den „goldenen 1920-ern“ erklingen und für beschwingte Stimmung sorgen.

Gleichzeitig nimmt das musikalische Programm damit Bezug auf die Geschichte des Kugelwasserturms, der vor gut 100 Jahren erbaut wurde. Mit dabei sind die Sopranistin Katharina Göres, der Tenor Michael Pflumm und der Bariton Zachariah Kariithi. Die musikalische Leitung hat Mino Marani. Martin Weller aus Groß Lafferde, Orchesterdirektor des Braunschweiger Staatsorchesters und Künstlerischer Leiter der Arbeitsgemeinschaft (AG) Musik der Braunschweigischen Landschaft, wird mit Erläuterungen zu den jeweiligen Musikstücken durch das attraktive Programm führen.

Vom Astro-Stammtisch bis zur „Kunst im Peiner Land“

Bereits ab 13 Uhr laden am Sonntag, 28. August, zahlreiche Vereine zu einem bunten Rahmenprogramm ein: Am Infostand der Servicestelle Kultur kann man „In 80 Orten durch die Kultur“ des Landkreises Peine reisen. Mit Planetenmodellen und Teleskopen zur Sonnenbeobachtung möchte der Astro-Stammtisch Peine die Besucher auf eine Reise durch unser Sonnensystem mitnehmen. Mit der App Actionbound lädt der wow!CLUB dazu ein, die Bedeutsamkeit des ehemaligen Geländes der Ilseder Hütte zu ihrer aktiven und in der heutigen Zeit auf spielerische Art zu entschlüsseln. Die Musikvereine Fanfarenzug Ölsburg und Owl Town Pipe & Drum Band aus Peine stellen sich vor und bieten die Möglichkeit, Instrumente selbst auszuprobieren.

Der Verein „Kunst im Peiner Land“ (KIP) zeigt einige Bilder und informiert über die Offenen Ateliers. Der Landfrauenverein Peine-Süd bietet Bastelaktionen und ein Quiz an. Wer den Sonntagnachmittag mit Bewegung verbindet, der ist bei den Angeboten der beiden Sportvereine richtig: So kann man beim Kreissportbund Peine beispielsweise das Picknick-Parksportabzeichen absolvieren oder digitale Bewegungsanimation mit der Sportstation 2 ausprobieren. Rugby und Cheerleading bietet die VT Union Groß Ilsede an. Der Weltladen Peine schenkt fair gehandelten Kaffee aus und informiert über fairen Handel und Verkauf von fairen Produkten. Der VW & Audi Club Peine versorgt die Besucher mit alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken. Passend zum Musikprogramm gibt es am Infostand des wow!CLUB Bülten „Berliner Weiße“. Außerdem werden Waffeln, Bratwurst und Eis angeboten. Es kann aber auch der eigene Picknickkorb mitgebracht werden. Der Umwelt zuliebe wird darum gebeten, eigenes Geschirr mitzubringen

