Peine. Der Disc-Golf-Vereins Eulennest bietet am Sonntag in Peine Training im Disc-Golf an, dazu gibt es einen Stadtrundgang.

Entdeckertag in Peine Entdeckertag in Peine – das ist zu entdecken

Keine Ufos, sondern Disc-Golf-Scheiben fliegen im Peiner Stadtpark am Sonntag, 11. September. Trainer des Peiner Disc-Golf-Vereins Eulennest zeigen in stündlichen Trainings, wie es funktioniert und verraten ein paar Tricks und Kniffe, wie man die Scheibe in die richtige Richtung bringt.

Außerdem lockt am Entdeckertag ein geführter Stadtrundgang durch Peine. Bei der Führung mit viel Charme und Herz sowie lebhaften Anekdoten erfahren die Besucher laut Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito), wie aus der kleinen, mittelalterlichen Stadt Peine eine „blühende Kreisstadt“ wurde.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Disc-Golf-Trainings beginnt ab 10.30 Uhr stündlich bis 16.30 Uhr. Die Stadtführungen starten um 11 und 13 Uhr und dauern etwa 1,5 Stunden. Die jeweilige Uhrzeit wird bei der Voranmeldung abgesprochen. Treffpunkt ist für beide Angebote der Stand der Wito beim Pavillon im Stadtpark Peine.

Alle Angebote sind kostenfrei, jedoch ist eine Voranmeldung bis zu Mittwoch, 7. September, unter (05172) 9492610 oder mail@wito-gmbh.de bei der Wito nötig.

Die PeineMarketing präsentiert die Stadt Peine und den Landkreis am Sonntag mit einem Stand auf dem Entdeckerfest in Hannover. Dort locken ein buntes Bühnenprogramm und ein autofreier Sonntag.

Der Entdeckertag ist eine der beliebtesten Familienveranstaltungen in der Region Hannover: „Für große und kleine Besucher gibt es ein buntes Angebot an Aktionen, Spielen, Erlebnissen oder Experimenten – Mitmachen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht“, informiert dei Wito. Ziel sei es, spannende Orte überall in der Region Hannover kennenzulernen und auch Kultur (Musik, Theater, Lesungen) live und gemeinsam zu erleben.

Es gibt in diesem Jahr 37 Tourenziele in der Region Hannover und den Nachbarlandkreisen. Weitere Informationen zum Tourenziel im Peiner Land am Entdeckertag unter www.entdeckertag.de/Tourenziele/Peine im Internet. Infos zum Entdeckertag-Tourenziel in Peine sowie die Programmhefte sind in allen Gemeinden, den Rewe-Märkten und weiteren bekannten Auslagestellen im Landkreis Peine erhältlich. Digital als Download ist das Programmheft verfügbar unter www.entdeckertag.de/Service/Programmheft im Internet.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de