85.000 Euro für Peiner Händler in wenigen Monaten

Er ist eine Erfolgsgeschichte, meint die Peine-Marketing-GmbH: Bereits seit 2004 gibt es den Peine-Gutschein. Seit dem 1. Dezember 2021 gibt es ihn in digitaler Form und unter dem neuen Namen „(P)einer für alles“. Inzwischen seien 60 Partner aus dem Peiner Land – aus Handel, Gastronomie, Kultur und Dienstleistung – mit dabei, bei denen der Gutschein eingelöst werden könne, heißt es in der Pressemitteilung. Seit September ist auch Thalia mit von der Partie.

2000 digitale Gutscheine verkauft

„Seit der Einführung vor wenigen Monaten wurden über 2000 digitale Gutscheine im Wert von rund 85.000 Euro verkauft – und das Weihnachtsgeschäft kommt noch“, freut sich Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführerin von Peine-Marketing. Unter dem Motto „Verschenke Deine Stadt“ biete der Gutschein im Scheckkartenformat die Möglichkeit, die Vielfalt von Peine zu verschenken und gleichzeitig die lokalen Geschäfte vor Ort zu unterstützen. „Eine Win-Win-Situation“, freut sich Barlen-Herbig. Der „(P)einer für alles“-Gutschein kann übrigens mit beliebigen Beträgen immer wieder aufgeladen und in Teilbeträgen eingelöst werden.

Papiergutscheine jetzt einlösen

Erhältlich ist der Gutschein in der Tourist-Information in der Breiten Straße und bei vielen teilnehmenden Händlern. Zudem kann er online im PDF-Format gekauft und ausgedruckt werden. Wer noch den alten Papiergutschein besitzt, kann diesen bis 15. Oktober in den Partnergeschäften einlösen. Um diese Frist zu umgehen, biete es sich jedoch an, den Gutschein in der Tourist-Information umzutauschen. „Wer ebenfalls gerne dazugehören möchte, kann sich mit uns in Verbindung setzen“, wendet sich Barlen-Herbig an die Händler. Sie weist zudem darauf hin, dass der Gutschein auch ideal als steuerfreie Zuwendung für Mitarbeiter genutzt werden könne. Bis zu 50 Euro monatlich seien möglich und auch eine automatische Aufladung des Guthabens könne veranlasst werden, sagt sie.

Informationen zum „(P)einer für alles“ gibt es auch auf der Webseite https://www.peinerfueralles.de/. Die teilnehmenden Partner sind am Aufkleber „Hier einlösen“ zu erkennen.

red

