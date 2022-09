Bürgerstiftung Peine zieht positive Bilanz für 2021

Peine. Das Kuratorium der Peiner Bürgerstiftung unter dem Vorsitz von Hans-Hinrich Munzel traf sich vor kurzem, um den Jahresabschluss 2021 festzustellen und den Bericht des Vorstands entgegenzunehmen. Marcus Wedig, im Vorstand zuständig für Finanzen, beziffert das aktuelle Stiftungsvermögen auf 1,34 Millionen Euro.

Aus dem Vermögen konnten ungeachtet der Zinsflaute rund 25.000 Euro erwirtschaftet werden, ein etwa gleich hoher Betrag wurde durch Spenden vereinnahmt. Wedig bezeichnete die Finanzlage der Stiftung als grundsolide, wobei künftig die Aussicht auf eine Erholung des Zinsmarktes bestehe.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vorstandskollege Wilhelm Laaf gab einen Überblick über die Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr. Erstmalig wurde ein Bürgerpreis in Höhe von 10.000 Euro verliehen, mit dem die Belegschaft des Peiner Klinikums für ihr herausragendes Engagement in den schwierigen Jahren der jüngsten Vergangenheit geehrt wurde. Es sei allerdings nicht vorgesehen, jährlich laufend einen solchen Preis zu verleihen. „Das wird nur in besonderen Fällen und für besondere Verdienste erfolgen.“ Der Bürgerpreis soll außergewöhnliche Leistungen belohnen“, so Laaf.

Der Heimat- und Kulturverein Vöhrum konnte sich über zwei Zuwendungen ebenso freuen wie die BoWi-schule für die Förderung ihrer Schulbücherei.

Probleme beim Essen für Schulkinder

Über die laufenden Aktivitäten der Initiative „Ein Essen für jedes Kind“ berichtete Professor Hans-Jürgen Ebeling. „Die Pandemie hat nicht nur Eltern, Kinder und Schulen vor besondere Herausforderungen gestellt, sondern auch von uns etwas Flexibilität hinsichtlich der Finanzierung verlangt“.

So schrumpfte das Fördervolumen von ursprünglich 40.000 auf zuletzt 28.000 Euro. „Unterrichtsausfall und geschlossenen Mensen erschwerten die Planungen, nicht benötigte Gelder flossen zurück.“ Die Fragebögen mit dem beantragten Bedarf für das neue Schuljahr werden in Kürze zurückerwartet. Planungsunsicherheiten könnten sich aus dem Zuzug ukrainischer Kinder und sozialen Problemen aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung ergeben.

Abschließend berichtete Manuela Schneider, Mitglied im Kuratorium und amtierende Präsidentin des Ladies Circles 48 Peine, über das Projekt „Obstpause“, das in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung auch im laufenden Schuljahr fortgesetzt werden soll.

Der Vorsitzende schloss die Sitzung mit dem Dank an die geleistete Arbeit und sieht die Bürgerstiftung weiter auf einem guten Weg. Wer die Arbeit der Bürgerstiftung unterstützen möchte, wird um Spenden unter der IBAN DE54 2595 0130 0000 3344 66 gebeten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de