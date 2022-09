Händel in Peine Aktuell in Peine: Christof Pannes führt Krönungshymnen auf

Bestimmte musikalische Werke bekommen die Menschen zu bestimmten Anlässen geboten: Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium zum Beispiel in der Weihnachtszeit und die Passionen vor Ostern.

Peines Kirchenkreiskantor hatte früh entschieden, in diesem Herbst die Coronation Anthems (Krönungshymnen) von Georg Friedrich Händel (1685 bis 1759) aufzuführen. Da hat Christof Pannes wieder ein glückliches Händchen gehabt, wofür ihm die Zuhörerinnen und Zuhörer am Sonntagabend in der St.-Jakobi-Kirche mit langanhaltendem Beifall dankten.

Komponiert für Georg II.

Die Krönungshymnen hat der gebürtige Hallenser Georg Friedrich Händel, der kurz zuvor als britischer Staatsbürger eingebürgert worden war, für die Krönungszeremonie von Georg II. am 11. Oktober 1727 in Westminster Abbey geschrieben. Kirchenkreiskantor Christof Pannes versichert, dass die Aufführung der Krönungshymnen in Peine bereits seit Jahresbeginn geplant worden sei. Denn „die plötzliche Aktualität, die unser Programm durch den Wechsel auf dem britischen Thron gewonnen hat, konnte niemand ahnen“.

Vier geistliche Chorwerke

Zur Erläuterung: Nach dem Tod von Elizabeth am 8. September dieses Jahres ist ihr Sohn als Charles III. als König im Amt. Die Krönung des 70-Jährigen wird aber erst 2023 stattfinden. Händels „Krönungshymnen“ sind vier geistliche Chorwerke, von denen „Zadok the Priest“ auch am 2. Juni 1953 bei der Krönung von Elizabeth II., der Mutter des heutigen Königs Charles, aufgeführt wurde. Diese Hymne war am Sonntag in der gut besuchten, aber nicht ausverkauften St.-Jakobi-Kirche als erste Hymne zu hören.

Nachdem der Priester Zadok und der Prophet Nathan Salomo zum König gesalbt hatten, jubelt das Volk – hier von der Kirchenkreiskantorei mit fast 50 Sängerinnen und Sängern eindrucksvoll dargeboten: „Gott segne den König.“

„Der König wird jauchzen“

In der zweiten Hymne ruft im Schlussteil wiederum der Chor: „Deine Hand sei stark.“ Als dritte Hymne ließ Christof Pannes in Sankt Jakobi „Anthem 4“ aufführen, die aber bei Georg Friedrich Händel erst an vierter Stelle steht. Hier sagt Gott zu, dass Könige und Königinnen Pfleger des Volkes Israel sein werden.

In der dritten Hymne heißt es: „Der König wird jauchzen in deiner Stärke, o Herr.“ Denn er ist mit einer Krone aus purem Gold zum König gekrönt worden.

Das Konzert in Sankt Jakobi enthielt „in bester händelscher Tradition“, wie es Christof Pannes in der Vorankündigung formuliert hatte, weitere Werke des Komponisten, Es wurde mit einer Ouvertüre des Barock-Komponisten eröffnet. Zwischen den Königshymnen erklangen das Concerto op. 6, Nr. 10, in d-Moll und das Concerto op. 6, Nr. 5, in D-Dur.

Homogenes Barockorchester

Diese Stücke waren keine Programm-Füller, sondern boten dem Göttinger Barockorchester die Gelegenheit, unter der Leitung von Henning Vater zu demonstrieren, welch homogene Einheit es ist. Zudem war nicht zu übersehen, dass das aus 24 Musikerinnen und Musikern bestehende Ensemble deutlich verjüngt worden ist.

Bei den Concerti spielte Christof Pannes am Cembalo mit. Bei den Krönungshymnen stand er am Pult. In seiner bekannten, mitreißenden Art dirigierte er „seinen Chor“, nämlich die Kirchenkreiskantorei, die diesmal auch mit den Koloraturen imponierte, und das Göttinger Barockorchester.

Das dankbare Publikum blieb am Sonntagabend so lange auf den Kirchenbänken sitzen, bis es eine Zugabe erhielt.

