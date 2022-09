Das KZ-Außenlager Vechelde

Etwa 1200 Häftlinge, die zuvor im Konzentrationslager Auschwitz für die Arbeit ausgesucht worden waren, kamen zwischen September und November 1944 in drei Transporten nach Braunschweig. Sie sollten in Außenlagern des KZ Neuengamme für die Büssing-NAG in der Nutzfahrzeugherstellung Zwangsarbeit leisten. 400 Männer – überwiegend polnische Juden, die das Getto in Łódź überlebt hatten – brachte man nach Vechelde in die an der Aue zwischen Spiegelbergallee und Spinnerstraße gelegene ehemalige Jutespinnerei. Dort wurden Ersatzteile für den Lastwagenhersteller gefertigt. In unmittelbarer Nähe waren die Häftlinge vermutlich in zwei Hallen untergebracht. Die SS räumte das Außenlager Ende März 1945.