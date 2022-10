Die Ausstellung „EinTRACHTEN“ ist eine Outdoorausstellung, die jederzeit zu sehen ist. Die Bilder stehen auf dem Museumsplatz, Katzhagen 7, in Bortfeld.

Zudem gibt es im Buchhandel einen Begleitkatalog, der die Themen vertieft, der es ermöglicht, die Menschen auf den Bildern ein Stück näher zu kommen. Im Bauernmuseum sind weitere Exponate entstanden, die im Museum zu sehen sind.

Wer Interesse an der Ausstellung hat und in die Innenräume zur Besichtigung möchte, der kann sich zur Terminabsprache an Ortsheimatpfleger Bodo Fricke wenden unter Telefon (05302) 4886.