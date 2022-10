73-jährige in Vechelder Laden bestohlen – Geld und Ausweise weg

In einem Supermarkt in Vechelde hat ein unbekannter Täter die Geldbörse einer 73-Jährigen gestohlen (Symbolbild).

Unbekannte haben am Mittwochvormittag eine 73-Jährige in einem Supermarkt in der Peiner Straße in Vechelde bestohlen. Nach Angaben der Polizei stellte sie an der Kasse fest, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Der Rentnerin fehlen nicht nur Bargeld. Es befanden sich auch etliche Ausweisdokumente in der Geldbörse.

Die Polizei hat einige Tipps wie sich ein Diebstahl vermeiden lässt: Man solle Geld, Kreditkarten und sonstige Wertgegenstände immer in verschiedenen Innentaschen der Kleidung verstauen und dicht am Körper tragen. Außerdem solle man Brustbeutel oder Gürteltaschen benutzen, die auch eng am Körper anliegen, und Handtaschen oder Geldbörsen nie offen im Einkaufskorb liegen lassen.

red

