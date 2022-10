Peine. Angespuckt und geschlagen – gleiche mehrere körperliche Angriffe gab es am Freitag in Peine. In Vöhrum wurde eine Frau mit einem Messer bedroht.

Polizei Peine Viele Körperverletzungen in Peine – Mann in Psychiatrie verwiesen

Die Peiner Polizei hat am Freitag zahlreiche Körperverletzungen an verschiedenen Orten gemeldet. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr nachts. In der Kastanienallee schlug ein 33-Jähriger einen anderen Mann mit der flachen Hand ins Gesicht. Da bei dem Beschuldigten psychische Auffälligkeiten festgestellt wurden, wurde er einem Arzt vorgestellt und anschließend in das AWO-Psychiatriezentrum Königslutter eingewiesen.

Der nächste Vorfall ereignete sich am Freitagmittag in der Stederdorfer Straße: Nachdem ein Mann ohne Einverständnis Zwiebeln von einem Feld aufgesammelt hatte, wurde er von seinem Opfer angesprochen. Daraufhin spuckte der Beschuldigte das Opfer an, versuchte es zu treten und schlug mit dem Ellbogen zu.

Am 8.10.22 gegen 1 Uhr kam es in einer Gaststätte am Echternplatz zu einer Körperverletzung. Ein stark alkoholisierter Gast schlug drei andere Gäste und wurde durch diese zu Boden gebracht. Hierbei verletzte sich der Beschuldigte. Da er sich zudem mehrfach erbrach wurde er mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Landkreis Peine:

Diebstahl in Ilseder Supermarkt

Ein unbekannter Dieb hat in einem Ilseder Supermarkt in der Straße Zum Wasserturm die Geldbörse einer Kundin gestohlen. Die Tat soll sich laut Polizei am Freitag gegen 17 Uhr ereignet haben.

Die 66-jährige Frau wurde von einer weiblichen Person angesprochen und abgelenkt. Hinterher bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Die Täter verschwanden in unbekannte Richtung.

Am selben Tag kam es gegen 16 Uhr außerdem in einem Supermarkt in Hohenhameln am Meierkamp zum Diebstahl einer Brieftasche aus einer Umhängetasche. Die 85-jährige Geschädigte konnte keine Hinweise auf den oder die Beschuldigte geben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de