Wie Peiner die Digitalisierung im Alltag nutzen können

Unter dem Motto „Entdecken, Ausprobieren und Erleben“ fand kürzlich die Digitale Roadshow der Niedersächsischen Volkshochschulen in Peine statt. Gemeinsam mit dem Medienzentrum des Landkreises Peine und der Stadtbücherei Peine gab die Kreisvolkshochschule einen Einblick, wie die Digitalisierung im alltäglichen und beruflichen Leben schon genutzt werden kann, teilt der Landkreis Peine mit.

Digitale Erlebniswelten

Die Digitalen Erlebniswelten sind ein Projekt im Digital Campus Niedersachsen, gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und dem Niedersächsischen Wirtschaftsministerium. „Im Digi-Mobil kann an Mitmachstationen einiges direkt ausprobiert werden, was nicht unbedingt jeder auch zu Hause hat“, sagt Stefanie Laurion, Leiterin der Kreisvolkshochschule. „Dazu gehören Themen wie Virtual Reality oder Smart Home.“ Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der kommunikative Roboter „Pepper“. Direkt am Eingang zum Digi-Mobil begrüßt der kleine 1,20 Meter große Roboter die Besucher. Pepper interagiert und wendet sich den Menschen zu, um ins Gespräch zu kommen. Viele Besucher nutzten in Peine die Möglichkeit, um Peppers Funktionen zu testen und ließen sich etwa das Wetter voraussagen. Auch für Unterhaltung sorgte der Roboter, wenn er Tennis spielen imitiert oder tanzte. Mit an Bord des Digi-Mobils waren auch mehrere Virtual-Reality-Brillen. Mit diesen können Besucher in eine virtuelle Umgebung eintauchen und etwa einen Spaziergang durch die Hansestadt Lüneburg machen.

VR-Brillen in der Bildungsarbeit

„Auch in der Bildungsarbeit werden VR-Brillen schon eingesetzt,“ berichtete Ingrid Knobbe, Programmbereichsleiterin Beruf Digitales an der Kreisvolkshochschule. „In virtuellen Werkstätten üben Auszubildende an verschiedenen Maschinen und können so spielerisch die wichtigsten Schritte kennenlernen.“

Bee-Bots und Ozobots

Ebenfalls vertreten war das Medienzentrum des Landkreises. Leiterin Franziska Christiansen stellte Bee-Bots und Ozobots vor – kleine programmierbare Roboter für Kinder. „Bee-Bots lassen sich mit Hilfe von Tasten und Ozobots mit Hilfe von Farbcodes einfach programmieren“, sagte Christiansen, „und fördern auf spielerische Weise nicht nur die Medienkompetenz, sondern auch das vorausschauende Denken.“ Die Roboter sowie Matten und ein Puzzle für den Ozobot können im Medienzentrum von Bildungseinrichtungen und Vereinen ausgeliehen werden.

Bereiche stellen sich vor

Die Stadtbücherei Peine nutzte die Möglichkeit, um ihre Onleihe vorzustellen. „Besonders interessant ist, mit den Menschen über Digitalisierung ins Gespräch zu kommen“, fasst Ingrid Knobbe, Programmbereichsleiter Beruf & Digitales, die Veranstaltung zusammen.

Die Kreisvolkshochschule bietet eigene Veranstaltungen rund um das Thema Digitalisierung an. Mit dabei sind PC- und Handy-Grundkurse sowie Veranstaltungen rund um die Datenkompetenz. Weitere Infos unter www.kvhs-peine.de oder (05171) 4013247.

