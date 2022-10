Von Mitarbeitern erkannt: Peiner Polizei fasst zwei Ladendiebe

Peine. Die Polizei hat am Samstag in Peine zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen. Die Männer hatten noch Diebesgut im Rucksack. Der Polizei-Überblick.

Die Peiner Polizei hat am Samstag zwei Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, in einer Drogerie gestohlen zu haben. (Symbolbild)

In der Peiner Innenstadt haben Mitarbeitende eines Drogeriemarkts am Samstag zwei Ladendiebe wiedererkannt. Dadurch konnte die Polizei die Täter in unmittelbarer Nähe samt Diebesgut aufgreifen. „In den mitgeführten Rucksäcken konnte Diebesgut im Wert von rund 700 Euro aufgefunden werden“, berichtet die Peiner Polizei.

Bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen des Geschäfts stellten die Beamten zudem zwei weitere und bislang unbekannte Täter fest. Die ertappten Männer wurden nach ihrer vorläufigen Festnahme am Sonntag beim Amtsgericht Hildesheim vorgeführt.

Kreis Peine: Lkw-Fahrer nach Marihuana-Konsum erwischt

Am Freitagvormittag wiederum stellte der Pförtner eines Logistikunternehmens im Kreis Peine starken Marihuanageruch in der Fahrzeugkabine eines Lkw-Fahrers fest. Der 33-Jährige räumte den Konsum gegenüber der informierten Polizei ein. Ein Urintest schlug zudem positiv auf THC an. Ein Bluttest folgte.

In der Fahrzeugkabine fand die Peiner Polizei außerdem weitere Betäubungsmittel – und beschlagnahmte diese. Die Polizei untersagte dem 33-Jährigen die Weiterfahrt, erhob eine Sicherheitsleistung und leitete Ermittlungsverfahren ein.

