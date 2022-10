Kreis Peine: Autofahrer erfasst Radler – 59-Jähriger im Klinikum

Vechelde. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Wedtlenstedt. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt.

In der Ortschaft Wedtlenstedt hat sich am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr eine Kollision zwischen einem 59-jährigen Radfahrer und einem 84-jährigen Autofahrer ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde der Radfahrer dabei leicht verletzt. dieser wollte vom Stadtweg nach links in die Denstorfer Straße abbiegen.

Dabei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Radlers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 59-jährige zog sich Schürfwunden am Kopf und Arm zu und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und PKW entstand leichter Sachschaden.

