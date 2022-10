Unfall in Peine: Limousine drängt Radler zum Ausweichen

Die Polizei aus Peine bittet in drei Fällen um Mithilfe: einem Unfall in Peine, einem Einbruch bei Wendeburg und mehreren zerkratzten Autos in Peine. (Symbolbild)

In Peine ist es zu einem Beinahe-Zusammenstoß eines Radfahrers und einer Limousine gekommen. Nach Angaben der Polizei fand der Unfall am Sonntagabend um 18.15 Uhr statt. Ein 25-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf der Ilseder Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Von links kam eine schwarze Limousine mit hoher Geschwindigkeit an und missachtete die Rechts-vor-Links-Regelung.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Radfahrer nach rechts ausweichen. Dabei stieß er mit seinem Vorderrad gegen den Bordstein. Durch den Schwung prallte er mit seinem Gesicht an der dortigen Hauswand auf und verletzte sich. Die Limousine entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die Polizei Peine bittet Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.

Marina Bortfeld: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

In der Marina Bortfeld bei Wendeburg sind Unbekannte am Wochenende in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Peiner Polizei erläutert, sind die Unbekannten durch ein Fenster in das Haus gelangt – und zwar zwischen Samstag und Sonntag.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertvollem. „Zum möglichen Diebesgut und zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden“, erklärt die Polizei. Hinweise nehmen die Beamten unter (05171) 9990 auf.

Mehrere Autos in Peine zerkratzt

In Peine wiederum haben Unbekannte am Sonntag den Lack von sieben Autos zerkratzt. Die Fahrzeuge standen nebeneinander auf einem Parkplatz im Schleifmühlenweg. Betroffen waren ein Ford Ka, ein Ford Fiesta, ein Chrysler Nein, ein VW-Transporter, ein Seat Ibiza, ein BMW und ein VW Passat. Wie die Polizei berichtet, müssen die Unbekannten die Autos zwischen 2 und 17 Uhr beschädigt haben. Hinweise: (05171) 9990.

