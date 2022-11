In einer kleinen Feierstunde (während der Pause) würdigte die BBS Peine das Engagement und den Unterricht ihrer Lehrerinnen bei der kaufmännischen Berufsbildung der Schülerinnen und Schüler. Dafür gab es zum dritten Mal in Folge eine Auszeichnung der IHK Braunschweig (von hinten): Hajo Dalle (Studiendirektor), Yvonne Stanienda (Teamleiterin Einzel-, Groß und Außenhandel), Beate Sodemann (Teamleiterin Kaufleute Büromanagement), Maria Zerhusen (Leiterin BBS Peine), Bettina Conrady (Kreisrätin Landkreis Peine).

Peine. Zum dritten Mal in Folge gibt es die Anerkennung für die kaufmännische Ausbildung an der Berufsschule in Peine. Mehr geht dennoch.