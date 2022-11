Zerkratztes Auto und beschädigte Baumaschine in Peine

Peine. In Peine kam es am Montag vermehrt zu Sachbeschädigungen: Unbekannte zerkratzten ein Auto und demolierten eine Baumaschine. Die Details.

Eine 62-jährige Peinerin hat am Montag gegen 12.30 Uhr Kratzer an ihrem Auto entdeckt. Der Nissan stand in der Nähe ihrer Wohnung in der Straße An den Schanzen in Peine geparkt, teilt die Polizei mit. Die Beschädigungen zogen sich über die linke Fahrzeugseite. Den Sachschaden schätzen die Polizeibeamten auf mehrere hundert Euro.

Ebenfalls am Montag hat der 26-jährige Mitarbeiter einer Baufirma eine Anzeige gegen unbekannt gestellt: Die Scheibe eines Radladers war zerstört worden. Die Baumaschine befand sich am Haferkamp im Peiner Stadtteil Stederdorf. Hier wird der Schaden nach Angaben der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise zu beiden Fällen nimmt das Polizeikommissariat Peine telefonisch unter (05171) 9990 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Peine:

Peiner Ausbildungsmarkt bietet Chancen für viele

PeineMarketing sucht erneut einen Citymanager

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de