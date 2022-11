Peine wird zur Weihnachtsstadt: Alles was Sie wissen müssen

Peine. Die Innenstadt verwandelt sich in eine Weihnachtsstadt: Das sind Öffnungszeiten, Programm und Highlights in der Vorweihnachtszeit. Ein Überblick.

Die Weihnachtsstadt Peine findet vom 25. November bis 23. Dezember statt.

Die Geschäfte der Innenstadt passen ihre Öffnungszeiten an.

An jedem Adventswochenende sind thematische Märkte in der Peiner Innenstadt geplant.

Lichterzauber, Schmalzkuchen-Geruch und ein buntes Rahmenprogramm: Schon bald verwandelt sich die Peiner Innenstadt in eine Weihnachtsstadt. Nicht nur auf dem historischen Marktplatz, das Herzstück der Weihnachtsstadt, wird es verschiedene Buden – von der Glühweinbude bis zum Bratwurststand – geben. Auch in der Fußgängerzone haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, an verschiedenen Ständen zu stöbern und in Weihnachtsstimmung zu kommen. Wann ist die Weihnachtsstadt geöffnet? Welches Programm ist geplant? Wir geben einen Überblick.

„Die Weihnachtsstadt lebt von den Akteuren, die sich einbringen. Wir wollen das Wir-Gefühl vermitteln“, sagt Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführerin der PeineMarketing. Außer den Stadtwerke lädt die Kaufmannsgilde, Kulturtreibende und der Scottish-Culture-Club zur Weihnachtsstadt ein. „Gemeinsam bringen wir die Stadt voran“, freut sich Bürgermeister Klaus Saemann.

Eine Übersicht über alle Weihnachtsmärkte im Landkreis Peine:

Landkreis Peine- Hier finden Weihnachts- und Adventsmärkte statt

Wann eröffnet die Weihnachtsstadt Peine?

Los geht es am Freitag, 25. November, um 17 Uhr. Dann wird die Weihnachtsstadt mit einem Laternenumzug eröffnet. Treffpunkt ist beim Rathaus, an der Seite zum Werderpark. Zeitgleich findet das Moonlight-Shopping statt: Die Geschäfte in der Fußgängerzone und am Marktplatz haben bis 21 Uhr geöffnet. Passend zum Black Friday wird es das eine oder andere Angebot geben, verspricht Jan Philip Colberg, Gildemeister der Kaufmannsgilde zu Peine.

Wie sind die Öffnungszeiten der Weihnachtsstadt?

Die Weihnachtsstadt Peine ist bis einschließlich 23. Dezember sonntags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr und freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Geschäfte schließen jeden Adventssamstag erst um 18 Uhr. „Die Weihnachtsstadt ist für viele Händler ein richtiger Lichtblick“, weiß Jan Philip Colberg, Gildemeister Kaufmannsgilde zu Peine.

Das ist das Programm der Weihnachtsstadt Peine

Die Weihnachtsstadt Peine bietet vier Themen-Wochenenden an. Das erste Adventswochenende, Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, findet unter dem Motto „Wohltätige Weihnachten“ statt. Beteiligt sind Peiner Akteure wie der Service-Club „Inner Wheel Peine-Lehrte“, der Kinderschutzbund, die Landfrauen Peine sowie „Päckchen für Peine“.

Ab der Eröffnung steht ein Wunschbaum in Kooperation mit der Peiner Tafel vor der Geschäftsstelle der PeineMarketing an der Fußgängerzone (Breite Straße 58): Am Baum hängen Wünsche von Kindern. Weihnachtsstadt-Besuchende sind eingeladen, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen, erzählt Noreen Klöpper, Leitung Eventmanagement der PeineMarketing.

Am zweiten Adventswochenende findet der Mittelaltermarkt in Peine statt. (Archiv) Foto: Peine-Marketing

Am zweiten Adventswochenende, Samstag, 3. Dezember, und Sonntag, 4. Dezember, findet der Mittelaltermarkt statt: Mit dabei sind Mittelalterstände wie ein Schmied oder Lederarbeiten. Am Samstag wird außerdem eine Feuershow mit dem ISA Feuerzirkus sowohl ab 17, als auch ab 19 Uhr geboten.

Am dritten Adventswochenende, Samstag 10. Dezember, und Sonntag, 11. Dezember, findet der Kunsthandwerkermarkt statt: Händlerinnen und Händler werden selbstgefertigte Artikel wie Karten, Stricksachen oder Besteck anbieten.

Am letzten Adventswochenende, Samstag, 17. Dezember, und Sonntag, 18. Dezember, findet in der Weihnachtsstadt die schottische Weihnacht statt: Samstag ist dann von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr Schottland zu Gast auf dem Marktplatz. Der Scottish-Culture-Club bietet unter anderem Hot Whisky an und untermalt das Wochenende mit viel Musik.

Außerdem gibt es jeden Donnerstag den Familientag: Ein Höhepunkt für Kinder ist am Nikolaustag, 6. Dezember, geplant. Dann kommt von 14 bis 16 Uhr der Nikolaus mit seinen Engeln in die Stadt und verteilt kleine Geschenke. Auf weitere Präsente können sich die Kleinsten außerdem bei der Tourist-Information der PeineMarketing, Breite Straße 58, freuen: Dort können sie sich Basteltüten abholen.

Einen Tag vor Heiligabend, 23. Dezember, werden die Nordmanntannen, die die Wochen zuvor die Weihnachtsstadt geschmückt haben, gegen eine Spende für den Kinderschutzbund vergeben.

Auch beim Kulturring Peine weihnachtet es in diesem Jahr wieder. „Zur Weihnachtszeit gehört ein Weihnachtsmärchen“, sagt Dr. Bettina Wilts, Geschäftsführerin des Kulturrings. Und weiter: „Für viele unserer Vorführungen in der Weihnachtszeit gibt es noch Karten.“

Peines Bürgermeister Klaus Saemann freut sich „außerordentlich auf den Festmonat“ und sagt im Pressegespräch: „Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, dass wir so ein attraktives Programm auf die Beine gestellt haben.“

Wird es bei der Weihnachtsstadt auch Energiesparmaßnahmen geben?

Um Energie zu sparen, werden die Weihnachts-Lichter in der Fußgängerzone nur von 16 bis 22 Uhr eingeschaltet. Am Eröffnungstag werden die Lichter erstmalig um 17 Uhr angeschaltet. Zudem ist die Weihnachtsbeleuchtung komplett auf LED umgestellt.

Wo kann ich parken, wenn ich zum Weihnachtsmarkt Peine möchte?

Wer die Weihnachtsstadt nicht zu Fuß erreichen kann, kann mit dem Auto zum Beispiel auf dem Schützenplatz parken. Samstags und sonntags ist der Parkplatz auf der Südseite gebührenfrei nutzbar. Gleiches gilt für die Parkplätze am Schloßwall und Echternplatz. Auf der Schützenplatz Nordseite gibt es jederzeit kostenlose Parkplätze.

Jederzeit kostenlos parken ist außerdem auf dem Hagenmarkt möglich, Ausnahmen: Mittwoch und Samstag ist der Hagenmarkt wegen des Wochenmarkts von 0 bis 15 Uhr gesperrt. Auf dem Friedrich-Ebert-Parkplatz gibt es ebenfalls teilweise kostenlose Parkplätze. Auch an der Luisenstraße an der Bahn, am Schleifmühlenweg sowie an der Kirchhofstraße kostet das parken nichts.

Hier gibt es weitere Infos zu Parkmöglichkeiten in der Innenstadt.

So erreichen Sie die Weihnachtsstadt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Weihnachtsstadt ist fußläufig vom Peiner Bahnhof sowie vom dortigen Zentralen Omnibusbahnhof Bahnhof (ZOB) erreichbar. Sowohl aus Richtung Braunschweig als auch aus Richtung Hannover gibt es Zugverbindungen im Halbstundentakt.

