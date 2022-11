Jugendring Peine hat neuen Vorstand

Der Jugendring für Stadt und Kreis Peine hat bei der Vollversammlung seinen Vorstand neu gewählt. Im Rechenschaftsbericht hob der Vorsitzende Harald Hebisch zudem die erfolgreiche und kontinuierliche Arbeit des Vorstandes, vor allem unter den erschwerten Bedingungen in der Zeit der Pandemie, in der Zeit danach und der derzeitigen Auswirkungen des Krieges in Europa hervor.

Projekte

Die Projekte wie Politik trifft Jugend, Juleica 2.0, oder auch der seit 23 Jahren verliehene Gertrud-Böhnke-Förderpreis seien inzwischen im Landkreis Peine bekannt und gut etabliert. Die moderne Öffentlichkeitsarbeit, die Gremienarbeit der Vorstandsmitglieder und die zahlreichen Gespräche mit Politikern aus Kommunal- und Landespolitik sowie die Zusammenarbeit mit der Kreisjugendpflege waren auch Thema des Rechenschaftsberichtes. Hebisch lobte ausdrücklich die engagierte Arbeit der Vereine, Verbände und Jugendpflegen im Landkreis.

Ulrich Schön wird berufsbedingt aus dem Vorstand ausscheiden.

Neuer Vorstand

Dem neuen Vorstand gehören an: Harald Hebisch (erster Vorsitzender, Sportjugend), Carina Dohmeier (zweite Vorsitzende, Propsteijugend Vechelde), Horst Matzel (Kassenwart, VCPI), Ulrich Steckel (Beisitzer, VCP), Katharina Brandes (Beisitzerin, Kreisjugendfeuerwehr) sowie Isabell Seifert (Beisitzerin, Kreisjugendfeuerwehr), Karolin Venzke (Beisitzerin, Sportjugend).

Nach den erfolgten Neuwahlen berichteten die Vereine, Verbände und Jugendpflegen über ihre Arbeit seit der letzten Vollversammlung. Der neu gewählte Jugendringvorstand steckte schon die ersten Ziele ab. In der kommenden Wahlperiode werden die bereits erfolgreich begonnenen Projekte fortgeführt.

