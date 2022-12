Kleintransporter fährt im Kreis Peine auf Pkw auf und kippt um

Groß Lafferde. Ein Kleintransporter kippte am Mittwoch nach einer Kollision mit einem Pkw im Kreis Peine in einen Straßengraben. Eine Person wurde verletzt.

Ein Kleintransporter ist am Mittwoch gegen 14.30 auf der Ludwig-Jahn-Straße in Groß Lafferde im Kreis Peine mit einem Pkw kollidiert. Der Transporter stürzte nach dem Unfall in einen Straßengraben und blieb auf der Seite liegen, informiert die Polizei. Zuvor war der Fahrer auf den vorfahrenden Pkw aufgefahren, der für ein Abbiegemanöver abgebremst hatte. Der Fahrer des Transporters konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien, während die Fahrerin des Golfs leichte Verletzungen erlitt und in ärztliche Behandlung ging. Ein Abschleppunternehmen barg den Transporter. Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest.

