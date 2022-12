Peine. Beim Besuch einer Delegation aus der finnischen Partnerstadt Heinola in Peine wurde über Fachkräftemangel und Glück geredet.

Städtepartnerschaft Neun Finnen zu Gast in Peine

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit der finnischen Stadt Heinola hat vom 7. bis zum 9. Dezember eine neunköpfige Delegation den Landkreis Peine besucht. Darüber berichtet die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine (wito gmbh) in einer Pressemitteilung. Zur Delegation gehörten demnach der stellvertretende Ratsvorsitzende Heimo Riutta, die Vorsitzende der Stadtregierung Kirsi Lehtimäki sowie der Stadtdirektor Jari Parkkonen.

Der Jubiläums-Besuch war bereits für Juli 2020 geplant, musste coronabedingt aber abgesagt werden. Er diente der Mitteilung zufolge einerseits der feierlichen Begehung der 1990 unterzeichneten Partnerschaft, andererseits dem Austausch zwischen den politisch Verantwortlichen zur Weiterentwicklung der Partnerschaft. Auf dem Programm standen neben politischen Gesprächen etwa die Präsentation des Standortes Peine des Süddeutschen Kunststoffzentrums (SKZ), der Besuch der Gedenkstätte und Ausstellung zum „Wunder von Lengede“ sowie eine Führung und Bierverköstigung bei der Härke Braumanufaktur.

Tradition Weihnachtsmarkt in Finnland unbekannt

Begeisterung, heißt es in der Mitteilung, löste bei den Gästen der Besuch auf dem Peiner Weihnachtsmarkt aus – eine in Finnland unbekannte Tradition. Beim politischen Austausch mit Landrat Henning Heiß sowie Vertreterinnen und Vertretern der Kreistagsfraktionen wurde unter anderem über aktuelle Herausforderungen bei der , der Flüchtlingssituation und bei weiteren Auswirkungen des Ukraine-Krieges diskutiert.

Bewundernd wurde von deutscher Seite die Vorbildfunktion Finnlands in Sachen Digitalisierung, Innovation und Bildung hervorgehoben. Henning Heiß führte den World Happiness Report der Vereinten Nationen an, in dem das Land seit 2018 jährlich zum glücklichsten Land der Welt erklärt wird.

Weiteres Thema war die aktuelle stationäre und ambulante Gesundheitsversorgung mit besonderem Blick auf den Fachkräftemangel in beiden Partnerregionen. Hierzu entstand der Mitteilung zufolge ein reger Austausch der finnischen Gäste mit Christopher Hempel, Verwaltungsdirektor des Klinikums Peine, und Dr. med. Marion Renneberg, stellvertretende Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen und Allgemeinärztin in Ilsede.

Im Nachgang des Besuchs sollen Austauschmöglichkeiten im Rahmen des Sports und der öffentlichen Verwaltung geprüft werden, teilt die wito GmbH mit. Stadtdirektor Parkkonen könne sich auch ein gemeinsames EU-Projekt zwischen dem Landkreis, Heinola und anderen Partnern gut vorstellen. Lobend erwähnt wurde der Schüleraustausch zwischen dem Heinolan Lukio Gymnasium und dem Ratsgymnasium Peine; seit 2015 hat es bereits fünf Austauschrunden gegeben.

Zur Unterstützung der Partnerschaft mit Heinola gibt es seit 2012 den Verein zur Förderung der Partnerschaft mit Heinola/Finnland. „Wir unterstützen gerne die freundschaftlichen, partnerschaftlichen Beziehungen zwischen dem Landkreis Peine und Heinola, insbesondere Kooperationen im schulischen Bereich“, wird der Vereinsvorsitzende Frank Hoffmann in der Mitteilung zitiert.

