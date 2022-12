Letzte Chance für hohe Förderung für E-Autos

Die Verwaltung des Landkreises Peine ist zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel nur eingeschränkt erreichbar. Darauf weist Kreissprecher Fabian Laaß hin.

Eine Sonderöffnung gebe es allerdings in der Zulassungsstelle im Straßenverkehrsamt in Peine. Dort könnten am Freitag, 30. Dezember, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr ausschließlich Fahrzeuge zugelassen werden, für die eine BAFA-Förderung für Elektrofahrzeuge möglich sei.

Im neuen Jahr gibt es weniger Fördergeld für E-Autos

„Da es ab dem 1. Januar 2023 geringere Fördermittel gibt, müssen beispielsweise Elektroautos und Plug-in-Hybride noch bis Ende des Jahres angemeldet werden, um die größtmögliche Förderung erhalten zu können“, berichtet der Kreissprecher. Anmeldungen von reinen Benzin- und Dieselautos oder anderen nicht BAFA-geförderten Fahrzeugen seien an diesem Tag nicht möglich.

Landkreisverwaltung macht beim Energiesparen mit – und schließt

Fabian Laaß teilt weiterhin mit: „Um einen Beitrag für die bundesweit notwendigen Energieeinsparungen zu leisten, schließt die Kreisverwaltung in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Silvester. Abgesehen von den Notdiensten, insbesondere in den Sozialleistungs- und Gesundheitsbereichen, ist die Kreisverwaltung für die üblichen Anliegen vom 27. bis 30. Dezember nicht zu erreichen. Wir bitten alle Bürger, wichtige Angelegenheiten in der Kreisverwaltung noch vor Weihnachten zu erledigen.“

Nur für Notfälle geöffnet, Türen geschlossen

Für unaufschiebbare Notfälle seien unter anderem Mitarbeitende der Fachdienste Arbeit, Soziales, Gesundheitsamt und der Kreiskasse im Gebäude des Jobcenters Peine vor Ort. „Wichtig ist, dass die Notdienste an diesen Tagen nicht für alltägliche Anfragen, sondern nur im Notfall zur Verfügung stehen. Die Türen des Jobcenters werden geschlossen sein. Daher bitten wir, die Klingel zu nutzen“, ergänzt Fabian Laaß.

Ebenfalls zwischen den Feiertagen geschlossen haben die Kreisbüchereien.

