Tierheim Peine: Flummi hat nichts gegen Katzen

Dieser hellbraune Mischlingshund wurde dem Tierheim Peine zufolge am 11. Dezember auf der Landstraße von Edemissen nach Stederdorf gefunden. „Leider hat sich bis heute niemand gemeldet, der diesen lieben Rüden vermisst“, berichtet das Tierheim-Team. Die Mitarbeiter haben ihn Flummi genannt – entsprechend seinem Verhalten.

Flummi wurde vom Tierarzt gechipt und auf ein Alter von zwei Jahren geschätzt. Er kommt dem Tierheim zufolge gut mit Kindern und Artgenossen zurecht und hat auch nichts gegen Katzen einzuwenden. „Flummi läuft gut an der Leine“, heißt es, „hat jedoch etwas viel Gewicht auf den Hüften.“

Das Peiner Tierheim befindet sich an der Fritz-Stegen-Allee 20 in Peine. Bei Interesse für ein Tier vereinbaren Sie einen Termin unter (05171) 52558 oder E-Mail an info@tierheim-peine.de Weitere Informationen auf der Internetseite www.tierheim-peine.de

Lesen Sie mehr Artikel über den Landkreis Peine:

Künstlerisches Coming-out einer Stederdorfer Hundefriseurin

Verfolgung durch Peine- Polizei stellt pöbelnden Jugendlichen

So können Sie kostenlos Pakete von Peine in die Ukraine schicken

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de