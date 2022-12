Die Schotten sind los in Peine

Peine. Dudelsack-Klänge durchdringen die „Weihnachtsstadt“ Peine am vierten Adventswochenende. Die Geschäfte sind am Samstag länger geöffnet.

„Weihnachtsstadt“ Peine Schottische Weihnachten am Samstag und Sonntag in Peine

Das dudelt an diesem vierten Adventswochenende in der „Weihnachtsstadt“ von Peine Marketing in Peine. Die Schotten sind wieder da. Der Scottish Culture Club prägt diesen Samstag und Sonntag in der Innenstadt von Peine.

„Parallel dazu streifen verschiedene Walkacts durch die gesamte Fußgängerzone und werden wohl nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Werden auch Nikolaus, Weihnachtsmann und Engel wieder dabei sein?“, heißt es in der Ankündigung von Peine Marketing.

Das Programm am Samstag, 17. Dezember, in Peine:

15 Uhr: Scottish Folk Singers. Englische und schottische Weihnachtslieder präsentiert vom Chor des SCC.

ab 15.30 Uhr: Walkact. Weihnachtswichtel und Tannenbaumfee.

17 Uhr: Turmblasen der St.-Jakobi-Kirche.

17.30 Uhr: Wort und Musik zum Advent in der St.-Jakobi-Kirche.

bis 18 Uhr: Langer Adventssamstag der Kaufmannsgilde.

ganztägig: Weihnachtszeit in der City Galerie.

Das Programm am Sonntag, 18. Dezember, in Peine:

11 bis 19 Uhr: Schottland zu Gast auf dem Marktplatz: Der Scottish Culture Club (SCC) feiert noch einmal mit schottischer Lebensart, Hot Whisky und viel Musik.

ab 15 Uhr: Owl Town Pipe and Drum Band: Dudelsackklänge und Trommeln erfüllen den Marktplatz.

Weitere Berichte zur „Weihnachtsstadt“ in Peine (noch bis zum 23. Dezember):

So schmeckt’s auf dem Weihnachtsmarkt in Peine

Neun Finnen zu Gast in Peine

Peiner „Weihnachtsstadt“– gut oder schlecht?

Weihnachtsstadt in Peine – so bewerten Besucher das Angebot

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de