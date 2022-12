Polizei Peine Heftiger Unfall in Peine: Drei Fahrzeuge an Kollision beteiligt

In Peine hat es am Freitagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Ein 43-jähriger aus Peine befuhr gegen 16 Uhr, mit seinem Mercedes die Stederdorfer Ortsumgehung in Richtung Edemissen und beabsichtigte nach links in den Mühlenweg abzubiegen. Hierbei übersah er laut Polizei eine 36-jährige aus Edemissen, welche mit ihrem VW Passat aus Richtung Edemissen kommend die Ortsumgehung in Richtung Peine befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kollidierten die beiden Pkw mit einem VW Tiguan, der im Mühlenweg verkehrsbedingt wartete.

Der 43-jährige Unfallverursacher wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Braunschweiger Klinikum. Der 47-jährige Fahrer des Tiguan und seine 37-jährige Beifahrerin, beide in Peine wohnhaft, wurden nicht verletzt. Aufgrund des entstanden Schadens mussten der VW Passat und der VW Tiguan abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 12.000 Euro.

Haftbefehle und Drogensünder – Polizei stoppt Autofahrer bei Verkehrskontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Freitagvormittag haben die Beamten auf der Woltorfer Straße einen VW Golf kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass der 32-jähriger Autofahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin ergaben sich Verdachtsmomente, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Zudem stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Hildesheim etwa wegen Betrugs mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 18 Monaten bestanden. Nach einer Blutprobenentnahme durch einen Arzt kam der Peiner in die JVA Braunschweig.

Polizei zieht alkoholisierten Mofafahrer aus dem Straßenverkehr

Peiner Polizeibeamte haben am Freitagabend gegen 22.30 Uhr bei einer Kontrolle eines 57-jährigen Kleinkraftradfahrer aus Klein Ilsede Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort, am VfB-Platz, durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 2,06 Promille. Daraufhin erfolgten die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

red

