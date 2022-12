Weil der Fahrer nach eigenen Angaben am Steuer kurz einschlief, gab es in der Nacht zu Sonntag einen Unfall in Peine (Symbolfoto).

Polizei Kreis Peine Unfall nach Sekundenschlaf am Steuer in Peine

Die Polizei Peine meldete am Sonntag zwei Vorfälle: einen Unfall nach Sekundenschlaf am Steuer und einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten.

Unfall in Peine

Offiziell heißt das „Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel und körperlicher Mängel“, was nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 2.40 Uhr auf der Peiner Straße in Richtung Stederdorf passierte.

Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Glückstadt in Schleswig-Holstein ist dort „aufgrund eines selbst eingeräumten Sekundenschlafes“ mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw kollidiert, so die Polizei.

Weiter heißt es: „Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten zudem Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Opioide. Es erfolgten die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.“

Automat in der Gemeinde Hohenhameln geknackt, Zeugen gesucht

Den nächsten Aufbruch eines Zigarettenautomaten gab es am Samstag in der Zeit von 18 bis 23.55 Uhr in der Schaperjahnstraße in der Ortschaft Stedum-Bekum. Unbekannte Täter durchtrennten nach den Polizeiangaben zunächst den Schließriegel des Automaten und hebelten ihn dann auf.

„Im Weiteren Tatverlauf entwendeten sie aus diesem Tabakwaren und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 999-0 zu melden“, so die Polizei abschließend.

arg

