Ipads und Sprachsoftware für ukrainische Flüchtlingskinder

Der Förderverein für Jugend und Kultur Peine zieht eine Bilanz seiner Aktionen und Spenden im vergangenen Jahr. Dabei ging es auch um den Krieg in der Ukraine.

Aktuell habe ein Wunsch der Schülerinnen und Schüler der Gunzelin-Realschule Peine unterstützt und umgesetzt werden können: Ipads und Sprachsoftware für Kinder von Geflüchteten aus der Ukraine.

Kinder aus der Ukraine können nun im Unterricht besser mitkommen

Schulleiterin Christiane Kropp wird zitiert mit: „Wir bedanken uns sehr für die Spende. Die Bereitstellung der Geräte und der entsprechenden Software erleichtern den betroffenen Schülern das Lernen und den betreuenden Kollegen die Arbeit.“

So unterstützt der Verein

Damit, so Vereins-Schatzmeister Siegfried Menzel, runde der Peiner Förderverein seine Unterstützungsarbeit im Jahre 2022 ab. „Wir helfen im Rahmen unserer Möglichkeiten da, wo Mittel fehlen, oder auch wo kurzfristige Notlagen zu überbrücken sind. Wir honorieren aber auch besondere Leistungen junger Menschen, zum Beispiel mit den jährlichen Zuwendungen für die jahrgangsbesten Schulabgänger an den weiterführenden Schulen in der Stadt Peine.“

Das wurde im Jahr 2022 gemacht

Für die Unterstützung von Jugendlichen und besonderen Projekten im Jugend- und Kulturbereich habe der Verein im zu Ende gehenden Jahr 12.000 Euro aufgewendet. Wie Fördervereinsvorsitzender Hans-Hinrich Munzel ergänzend mitteilt, habe der Verein neben den genannten Zuwendungen 2022 unter anderem mehrere Spanisch-Schülerinnen des Gymnasiums am Silberkamp unterstützt, um ihnen die Teilnahme an einem Kolumbien-Austausch zu ermöglichen.

Die Eichendorffschule Peine habe einen Zuwendung für Unterrichtsbedarf erhalten und der Kinderschutzbund Mittel, um Kindern in seiner Obhut den Schwimm-Unterricht zu finanzieren. Zudem habe man Laienkunst, die Kinderfeuerwehr in Schwicheldt und benachbarten Ortschaften sowie eine Elterninitiative zur Schulhofgestaltung an der Grundschule Rosenthal/Schwicheldt unterstützt.

Schnell und unbürokratisch

Auch die Ukrainehilfe sowie örtlichen Familien in Not seien gefördert worden. Munzel: „Wir können in dringenden Fällen in Absprache mit meinem Stellvertreter Gerhard Brendecke und unserm Schatzmeister Siegfried Menzel oft auch sehr schnell und unbürokratisch helfen.“ Dafür stünden auch im kommenden Jahr Mittel bereit.

