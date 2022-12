Ukraine: Flucht in Todesangst aus der umkämpften Region Bachmut

In der Region Bachmut in der Ostukraine gibt es heftige Kämpfe zwischen russischem und ukrainischem Militär. Die russische Armee will im Zuge ihres Angriffskrieges die Stadt Bachmut erobern. Freiwillige helfen Älteren und körperlich eingeschränkten Zivilisten bei der Flucht.

