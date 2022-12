Die IGS Peine ist Teil der Initiative „Arbeiterkind.de“

Peine. Die Ehrenamtlichen sollen dabei helfen, Schülern der IGS Peine einen Weg in die persönliche Zukunft aufzuzeigen. Wie das funktionieren soll.

Eine Entscheidung für die Zukunft: Um die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, ihren bestmöglichen Weg in die Zukunft einschlagen zu können, ist die IGS Peine jetzt Partnerschule der ehrenamtlichen Organisation „ArbeiterKind.de“ geworden, wie sie mitteilt.

6000 Ehrenamtliche würden sich demnach bundesweit in 80 lokalen „ArbeiterKind.de“-Gruppen engagieren. „Von nun an werden die Ehrenamtlichen, die größtenteils selbst Studierende oder Akademiker der ersten Generationen sind, regelmäßig an der Gesamtschule zu Gast sein und aus eigener Erfahrung berichten“, heißt es.

„Persönliche Vorbilder zu haben, ist wichtig“, sagt Julienne Koop, Tutorin in der Oberstufe der IGS. Auch sie sei die erste in ihrer Familie, die eine akademische Laufbahn eingeschlagen habe. „Mir hätte es damals sehr geholfen, wenn ich eine echte Ansprechperson aus Fleisch und Blut vor mir gehabt hätte, um Fragen rund um Finanzierung, die ersten Hausarbeiten und vieles mehr zu stellen. Internetquellen, Hochschulinformationstage oder professionelle Berufsberatung ersetzen eine echte Bezugsperson nicht“, berichtet die Lehrerin aus ihrer Erfahrung.

Recht auf eigene Entscheidung

Dem stimmen auch Elsida Redzepi, aktives ehrenamtliches Mitglied bei „Arbeiterkind.de“ und Janna Voigt, Bundeslandkoordinatorin für Niedersachsen, zu. „Meinem Team und mir liegt es am Herzen, den Schülerinnen und Schülern Orientierung zu geben“, unterstreicht Redzepi. „Dies bedeutet nicht, nur einen Weg aufzuzeigen, bloß um Akademiker des Titels oder des Geldes wegen werden zu wollen, sondern um Vielfalt zu unterstützen und letztlich jedes Kind in seinem beruflichen Werdegang darin zu stärken, das zu finden, was es liebt.“

Statt Leistung und Noten zu fördern, soll es vor allem um die Entfaltung der persönlichen Interessen und Fähigkeiten gehen. Dem pflichtet Janna Voigt bei: „Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht, eine informierte Entscheidung über ihren Bildungsweg treffen zu können. Die IGS Peine setzt sich als offizielle Partnerschule von ,ArbeiterKind.de’ nun weiter dafür ein, worüber ich mich sehr freue! Damit trägt die IGS ganz konkret zu mehr Bildungsgerechtigkeit bei und zwar dort, wo sie man meisten gebraucht wird – in der Schule.“

Die IGS Peine sei damit um eine wertvolle Kooperation im Feld der Berufs- und Lebenswegberatung reicher, heißt es in der Mitteilung abschließend.

