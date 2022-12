Polizei: Unbekannter stiehlt Tannenbäume in Groß Lafferde

Groß Lafferde. Am Sonntag schloss der betroffene Weihnachtsbaumverkäufer seine Umzäunung ab – am Montag waren drei Bäume verschwunden. Der Polizei-Überblick.

Von einer Verkaufsfläche an der Bierstraße in Groß Lafferde sind mehrere Weihnachtsbäume gestohlen worden. Der 51-jährige Betreiber des Verkaufes hatte am späten Sonntagnachmittag nach Feierabend die Umzäunung wie üblich verschlossen. Am Montagmorgen stellte er dann fest, dass mindestens drei Nordmanntannen gestohlen worden sind. „Die Umzäunung schien intakt zu sein“, heißt es in der Meldung der Peiner Polizei. Eine genaue Zählung der Bäume stehe noch aus.

Unbekannte entsorgen Autoteile bei Woltorf

Eine Spaziergängerin hat am Montag in Woltorf illegal entsorgten Müll entdeckt. Die gerufene Peiner Polizei fand auf dem Parkplatz an der Kreisstraße 71 eine nahezu vollständige Innenausstattung eines VW vor. „Neben Sitzen fanden sich auch Teppiche und Teile der Innenverkleidung“, berichtet die Polizei. Hinweise zum bis dato unbekannten Verursacher nimmt die Polizei in Peine entgegen.

red

