Kreis Peine: Lkw drängt Auto von der Fahrbahn ab – und fährt weg

Peine. In Ilsede ist es am Mittwochmorgen zu dem Vorfall gekommen. Auf der L413 drängte ein Lkw ein Auto von der Fahrbahn – und entfernte sich dann.

Auf der Landesstraße 413 zwischen der Ortschaft Solschen und der Kreuzung „Deutscher Kaiser“ hat sich am frühen Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Lkw ereignet. Ein 37-jähriger Mann aus Ilsede fuhr laut Polizei mit dem VW hinter dem Lkw und wollte ihn vor Solschen überholen. Nachdem er ausgeschert war und auf Höhe des Sattelaufliegers gefahren war, zog der Lkw immer weiter nach links herüber. Der Pkw-Fahrer versuchte, einen Zusammenstoß durch Ausweichen zu verhindern, kam dabei allerdings von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen liegen.

An dieser Stelle ist die Fahrbahn deutlich höher als der Seitenstreifen, so dass der Pkw im Graben liegen blieb. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit einem Straßenbaum. Der Lkw entfernte sich anschließend ohne anzuhalten vom Unfallort. Die Polizei in Ilsede bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug. Es handele sich um eine Sattelzugmaschine mit Auflieger. Der Aufbau sei ein Kasten mit Schriftzug. Die Farbe und genaue Aufschrift sind unbekannt. Das Kennzeichen, so teilt es die Polizei mit, ist aus Deutschland, allerdings keines aus der hiesigen Region.

