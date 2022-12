Autofahrer gefährdet bei Peine mehrere Wagen: Polizei ermittelt

Peine. Zwischen Hohenhameln und Stedum hat am Mittwochmorgen ein bislang Unbekannter den Straßenverkehr gefährdet. Das ist vorgefallen.

Auf der Bundesstraße 494 zwischen Hohenhameln und Stedum ist es am Mittwochmorgen zu einer Verkehrsgefährdung gekommen. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 44-Jähriger die Straße in Richtung Stedum mit einem weißen Iveco-Transporter. Kurz vor der Ortschaft Stedum überholte ihn ein silberner Mercedes Kombi, obwohl der Straßenverlauf durch eine Kurve nicht einsehbar war. Aus der Gegenrichtung tauchte aus dieser Kurve dann auch ein Auto auf, so dass der Mercedesfahrer stark abbremsen und sehr dicht vor dem Transporter einscheren musste.

Der 44-Jährige selbst musste ebenfalls stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern, das unbekannte Fahrzeug im Gegenverkehr möglicherweise auch. Die Polizei in Peine bittet den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, sich als Zeuge oder als möglicher Geschädigter zu diesem Vorfall zu melden, (05171) 9990.

red

