1500 Kinder und Erwachsene ziehen mit Laternen durch Vöhrum

Das hat alle Erwartungen übertroffen: Mehr als 1500 Kinder und Erwachsene machten sich am vergangenen Samstag auf den Weg durch die Straßen von Vöhrum, so die Schätzung der Polizei Peine.

1000 Jahre – 1000 Lichter, unter diesem Motto veranstalteten Schirmherr Familienzentrum Löwenzahn und der Heimat- und Kulturverein sowie Kita Sonnenblume, Grundschule Hainwaldschule, sowie viele andere Mitbürger den wohl größten Laternenumzug im Kreis Peine, so eine Mitteilung des Heimat- und Kulturvereins.

Laternen leuchten fast so hell wie die Augen der Kinder

Bei bestem Wetter leuchteten die Laternen in bunten Farben, fast so hell, wie die großen Augen der vielen Kinder. Die Laternen wurden in den Einrichtungen selbst gebastelt, und bekamen eine fortlaufende Nummerierung. Weitere Laternen erhielten ihre Nummern kurz vor Umzugsbeginn, so waren alle Teilnehmenden des Umzugs automatisch an der anschließenden Verlosung beteiligt.

Der Weg führte vom Sportplatz aus auf den Hainwaldweg, Zum Eichholz, Hofmannthalstraße, Triftstraße, Herrenfeldstraße und zurück zum Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus. Polizei und Feuerwehr Vöhrum sicherten den riesigen Laternenumzug.

Zug hat eine Länge von mindestens 600 Meter

Der Zug hatte eine Länge von mindestens 600 Meter und wurde durch drei Handwagen mit passender Musik begleitet. Mailin Schütte hat extra einen passenden Mix an Musik zusammengestellt, die aus den großen Musikboxen erklang und zum Mitsingen anregte. „Bei so einer Länge ist das eine tolle Idee“, wie zum Beispiel von Hendrik Stellfeldt, Vater von vier Kindern, bestätigt worden sei.

Nach 40 Minuten kehrten alle zum feierlich geschmückten Dorfgemeinschaftshaus zurück, wo vorher und anschließend Gastronom Christian Horneffer Punsch und Gegrilltes bereithielt und der Vöhrumer Posaunenchor ein Ständchen gab.

Im Dorfgemeinschaftshaus findet eine riesige Verlosung statt

Doch damit nicht genug: Im Dorfgemeinschaftshaus fand anschließend eine riesige Verlosung für die nummerierten Laternen statt. Mehr als 100 Preise wurden verteilt, Hauptgewinn war ein Zoobesuch für vier Personen.

Im Dorfgemeinschaftshaus und dem Außenbereich waren so viele Menschen versammelt, da haben viele Beteiligte ihre Gewinnnummern gar nicht mitbekommen, aber es konnten alle Preise verteilt werden.

Ein Teil der Preise wurde gesponsert, hierfür dankten die Organisatoren der Firma Pelikan und Christian Horneffer für Gutscheine zum Tretbootfahren. „Das schönste aber an diesen Abend waren die glücklichen Gesichter der Kinder“, so das Resümee von Organisator Holger Schütte.

