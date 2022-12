Bewaffnete Männer überfallen Supermarkt im Kreis Peine

Ilsede. Zeugen gesucht: In einem Ilseder Supermarkt im Kreis Peine, bedrohten Unbekannte das Personal mit einer Waffe und stahlen so Geld aus den Kassen.

Kurz vor Ladenschluss haben zwei bewaffnete Männer am Donnerstag einen Supermarkt im Kreis Peine überfallen. Um 20.50 Uhr stellten sich die bislang unbekannten Täter zunächst im Kassenbereich der Edeka-Center-Filliale im Ilseder Ortsteil Ölsburg an, informiert die Polizei. Kurz darauf forderte einer der Täter zwei Kassiererinnen mit vorgehaltener Schusswaffe auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter werden laut polizeilicher Mitteilung wie folgt beschrieben: Der eine soll etwa 180 cm groß sein, eine kräftige Statur und einen hellen Teint haben. Er wird auf etwa 20 bis 30 Jahre alt geschätzt und soll eine schwarze Jacke, eine weiße Jogginghose mit schwarzen Seitenstreifen, eine weiße FFP2-Maske, eine schwarze Wollmütze, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe; und eine Umhängetasche getragen haben. Außerdem war er im Besitz einer Schusswaffe, vermutlich einer Pistole. Der zweite Täter ist laut Mitteilung kleiner als sein Komplize und etwa 20 Jahre alt. Er trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss, eine graue Jogginghose, eine weiße FFP2-Maske, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe.

Die Polizei Peine bittet Zeugen, die sich auf dem Parkplatz des Marktes, im Bereich Am Kalischacht aufgehalten haben, sich zu melden. Wie viel Geld die Täter gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zusammenhänge zu vorangegangenen ähnlich gelagerten Taten sind aktuell Teil der intensiven Ermittlungen.

red

