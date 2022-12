Brand in Eickenrode

Brand in Eickenrode Feuerwehr löscht in Eickenrode brennenden Trecker

Am Alten Postweg in Eickenrode brannte ein Trecker.

Eickenrode. Feuer an Heiligabend: Am Alten Postweg in Eickenrode brannt ein Trecker. Mehrere Ortswehren der Gemeinde Edemissen löschten den Brand.