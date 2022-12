Tierheim Peine: Mandy lebt lieber ohne andere Hunde

Mandy aus dem Tierheim Peine lebt lieber ohne andere Hunde. Was die Hundedame noch ausmacht.

Die große Mischlingshündin Mandy wurde im September 2019 geboren, berichtet das Tierheim Peine. Anfangs zeigt sie sich Fremden gegenüber etwas schüchtern, dies legt sich jedoch sehr schnell.

Mandy möchte lieber als Einzelhündin leben, und sie benötigt noch etwas Erziehung. Kleine Kinder sollten zunächst nicht in ihrem neuen Zuhause sein, da sie hierdurch sehr verunsichert wird. Um ihre Unsicherheit in einigen Situationen nicht zu bestärken, sollte Mandy besser zu Menschen mit Hundeerfahrung ziehen.

Das Peiner Tierheim befindet sich an der Fritz-Stegen-Allee 20 in Peine. Bei Interesse für ein Tier vereinbaren Sie einen Termin unter (05171) 52558 oder E-Mail an info@tierheim-peine.de Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.tierheim-peine.de. red

