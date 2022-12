Polizei Peine Schwerer Raub in Rewe-Supermarkt in Edemissen im Kreis Peine

Ein Raubüberfall hat sich in einem Rewe-Markt in Edemissen im Landkreis Peine in der Peiner Straße am Dienstag, 27. Dezember, gegen 22 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten zwei Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Pfeffersprays den Verkaufsraum und bedrohten eine dortige Kassiererin, so die Polizei.

Die Täter haben Bargeld aus der entnommen, heißt es weiter. Ein zweiter Täter habe sich aus einem in einem Nebenraum befindlichen Tresor Bargeld aushändigen lassen. Die Täter seien nach der Tat geflüchtet. Bei ihrer Flucht setzte einer der Täter Reizgas ein, so die Polizei. Es sei jedoch niemand zu Schaden gekommen.

Über die Höhe des Diebesgutes könne noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben mit mehreren Streifenwagen nach den flüchtigen Männern.

Die Täter beim Raubüberfall in Edemissen im Kreis Peine können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter (mit Pfefferspray): Männlich, etwa 180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, deutsche Sprache, heller Teint, kurze dunkle Haare, schmaler Körperbau, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Totenkopf und rotem Schriftzug.

2.Täter (mit Schusswaffe): Männlich, etwa. 190 cm groß, keine Angaben zum Alter, deutsche Sprache, kräftiger Körperbau, schwarze Lederjacke, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose.

Beide Täter sollen zur Tatzeit einen Mund/Nasen Infektionsschutz getragen haben. Die Polizei führte Vernehmungen durch und sicherte Beweismittel, heißt es. Die Tatortgruppe der Polizei aus Salzgitter werde zur Spurensicherung eingesetzt.

Erst am Donnerstag hatte es einen weiteren Überfall auf einen Supermarkt im Kreis Peine gegeben, und zwar auf das Edeka Center im Ilseder Ortsteil Ölsburg.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.

red

