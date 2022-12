Schulgarten in Lengede macht Klimawandel greifbar

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Lengede gibt es neue Lernorte – und zwar draußen. Darüber berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Der Schulgarten mit den neu aufgebauten Hochbeeten ermögliche es Schülerinnen und Schülern von nun an, an einen lebens- und naturnahen Umgang mit ihrer Umwelt zu erfahren, heißt es. „Mit Hilfe der Beete werden Themen wie Gemüseanbau, Ressourcenknappheit, Nachhaltigkeit, Konsum und Klimawandel für die Schüler jetzt greifbarer als zuvor.“

In den Jahrgängen fünf bis sieben gibt es der Mitteilung zufolge pro Jahrgang eine Hochbeet-Insel. Jede Klasse hat dort ein Hochbeet, für das sie verantwortlich ist. Über die Bepflanzung und Versorgung muss untereinander gesprochen werden. „Hier lernen schon die jungen Schülerinnen und Schüler, miteinander ins Gespräch zu kommen und Lösungen und Kompromisse zu finden. Das ist Demokratieerziehung hautnah“, wird Melanie Liepe, Lehrerin für Gesellschaftslehre, zitiert.

Schüler, Eltern und Lehrer waren beim Aufbau dabei

Thomas Jaudzims, Lehrkraft und Ansprechpartner zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist der Mitteilung zufolge glücklich, dass die Planungen der Schüler und die Umsetzung jetzt konkret würden: „Ich freue mich über die Begeisterung der Kinder, die Vielfalt an Ideen, die sie einbringen und ihren Einsatz bei der Umsetzung.“

Beim Aufbau des Schulgartens, so wird erklärt, waren etliche Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte dabei. „In diesem Zusammenhang richtet die Schule ein großes Dankeschön an all diejenigen, die das Projekt mit Sachspenden unterstützt haben“, teilt die Schule mit. „Besonders großer Dank gilt natürlich auch den finanziellen Unterstützern und dem Förderverein.“

Lesen Sie mehr Artikel aus Peine und Umgebung:

Schwerer Raub in Rewe-Supermarkt in Edemissen im Kreis Peine

Training in Wipshausen- Wie man Rollator-Stürzen vorbeugt

Vergebliches Warten auf den Bus in Wipshausen

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de