Busverbindungen Kreis Peine Anzeigetafeln an Haltestellen zeigen nichts mehr an

Nur noch ein paar Minuten, bis der Bus kommt. Solche Informationen soll es eigentlich auf den elektronischen Anzeigetafeln an Bushaltestellen geben. Viel gelobt und groß angekündigt, dass es sie endlich zunehmend gibt, steht nun aber fest: Einige zeigen nicht richtig oder gar nichts an.

„Bei den Anzeigern offenbarten sich nach und nach Probleme mit der Hard- und Software. Mal zeigten die Anzeiger gar nichts an, häufig flackerten sie stark oder die Schrift war gänzlich unlesbar“, teilte der Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) für die Region bereits mit. Auch der Kreis Peine ist betroffen.

Hersteller lösen aus Sicht des Regionalverbandes die technischen Probleme nicht

„Für die Behebung der Probleme konnte der Hersteller bis heute keine Lösung präsentieren. Deshalb werden künftig die dynamischen Fahrgastinformationsanzeiger (DFI) an Haltestellen abgeschaltet, wenn die Fehler nicht mehr von den Verkehrsunternehmen selber behoben werden können“, so der Regionalverband weiter.

Die Anzeiger seien mit einer komplexen Hard- und Software ausgestattet, deshalb müssten sich die Verkehrsunternehmen auf den Hersteller verlassen können, dass diese Technik funktioniere, erläutert Anne Sagner, Geschäftsführerin der Stadtbus Goslar GmbH in der Pressemitteilung. Entsprechend enttäuscht seien die Verkehrsunternehmen, dass diese Infrastruktur vielen Fahrgästen jetzt nicht angeboten werden könne. „Nur, wenn Angebot und Qualität stimmen, werden Menschen bereit sein, ihr eigenes Auto stehen zu lassen und mit Bus und Bahn zu fahren“, wird Sagner zitiert.

Eventuell neue Ausschreibungen

Wahrscheinlich werde es für die mehr als 200 nicht funktionsfähigen DFI eine neue Ausschreibung für die Beschaffung und Installation geben müssen, so der Regionalverband. Für Verbandsdirektor Ralf Sygusch stehe fest: „Es bleibt eines unserer wichtigsten Digital-Projekte und wir sind bestrebt, unseren Fahrgästen in der gesamten Region so schnell wie möglich zuverlässige Informationen anzubieten. Durch die positiven Erfahrungen mit den DFI in Braunschweig und Cremlingen sehen wir uns insgesamt auf einem guten Weg.“

Ziel: ein regionsweit einheitliches Informationssystem

Der Regionalverband betont, dass es wichtig sei, dass ein regionsweit einheitliches Informationssystem der Echtzeitanzeiger umgesetzt werde und Fahrgäste in allen Kommunen verlässliche Informationen vorfänden. Das sein für eine heterogene Region mit städtisch und ländlich geprägten Räumen sehr wichtig. Der Verband werde auch weiterhin das gesamte Projekt koordinieren. Das Projekt habe ein finanzielles Volumen von 10,4 Millionen Euro. Zu 75 Prozent fördere das Land Niedersachsen dieses Projekt, der Regionalverband übernehme weitere 12,5 Prozent, rund 1,9 Millionen Euro.

Das sogenannte Echtzeit-Projekt soll den Fahrgästen eigentlich Informationen in Echtzeit anbieten, damit diese wissen, wann Busse und Stadtbahnen minutengenau kommen, erinnert der Regionalverband. Dabei sollen diese Informationen nicht nur in der App, in der Fahrplanauskunft und in den Fahrzeugen angezeigt werden, sondern auch direkt vor Ort an vielen Haltestellen.

22 Projektpartner – 19 kommunale Auftraggeber

Weiter heißt es: „Das gesamte Projekt wurde in zwei große Teilprojekte gegliedert. Ein Teilprojekt umfasste alle Echtzeit-Informationen und die damit verbundene Technik in den Bussen, ein anderes umfasste die Beschaffung von mehr als 450 sogenannten dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern (DFI). Insgesamt haben sich 22 Projektpartner – 19 kommunale Auftraggeber und drei Verkehrsunternehmen – zusammengeschlossen, um DFI-Anzeiger zu beschaffen.“

Die Beschaffung der digitalen Anzeigetafeln sei in zwei geografische Gebiete aufgeteilt: die Gebiete der Stadt Braunschweig mit der Gemeinde Cremlingen (rund 240 Anzeiger) und die weiteren 20 teilnehmenden Städte wie Wolfsburg und Salzgitter sowie weitere Kommunen in den Landkreisen Wolfenbüttel, Peine, Helmstedt, Gifhorn und Goslar (rund 210 Anzeiger).

In anderen Regionen gibt es keine Probleme

Eine europaweite Ausschreibung sei für beide Gebiete notwendig gewesen. Zwei verschiedene Hersteller hätten die Zuschläge bekommen. „Beide Unternehmen brachten gute Referenzen mit. In zahlreichen anderen deutschen Kommunen sind deren DFI in einwandfreiem Zustand. In den meisten Kommunen sind die DFI in den vergangenen zwei Jahren in Betrieb gegangen. Im Gebiet Braunschweig/Cremlingen laufen die DFI nach wie vor ohne Probleme“, teilt der Regionalverband mit.

Das Unternehmen, das nach Angaben des Verbandes im Kreis Peine für die Anzeigetafeln an den Haltestellen zuständig ist, war „zwischen den Jahren“ bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Eine Mailanfrage unserer Zeitung liegt dort vor.

