Ticket-Preise: Busfahren im Landkreis Peine wird teurer

Zum Sonntag, 1. Januar, steigen die Ticket-Preise für Bus und Bahn im Gebiet des Verkehrsverbundes Region Braunschweig (VRB), zu dem auch der Landkreis Peine gehört. Darüber informiert der VRB in einer Pressemitteilung. Demnach steigen die Preise im Gebiet des Verbundes durchschnittlich um 3,1 Prozent. „Wir kommen nicht umhin, unsere Ticketpreise anzuheben“, erläutert Geschäftsführer Ralf Sygusch. „Die deutlich höheren Energie- und Spritpreise sowie gestiegene Personalkosten bei den Verkehrsunternehmen sollen auf diese Weise zumindest ein wenig aufgefangen werden.“ Man liege mit dem Preisanstieg deutlich unter der aktuellen Inflationsrate.

Die Preise für Einzelfahrscheine steigen zwischen 10 Cent im Stadttarif und 50 Cent in Preisstufe 4. Abonnements sind mit einer Preiserhöhung um die zwei Prozent in geringerem Maße von der Erhöhung betroffen. „Uns ist es in der jetzigen Situation wichtig, alle, die regelmäßig auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind, so wenig wie möglich zusätzlich zu belasten“, ergänzt Geschäftsführer Jörg Reincke. So steigt beispielsweise ab 2023 das Plus-Abo im Stadttarif um 1,20 Euro und in der Preisstufe 4 um 2,80 Euro.

Neues Angebot: Achter-Tageskarte für Fahrräder

Die Preise für Schüler-Monatskarten sowie für die dazugehörigen Schüler-Jahreskarten bleiben unverändert.

Neu eingeführt wird die Achter-Fahrradtageskarte zum Preis von 16,20 Euro. Analog zur Achter-Tageskarte können Fahrgäste acht Tickets am Stück mit einem Preisvorteil von 22 Prozent kaufen.

Das von Bund und Ländern abgestimmte Deutschlandticket ist demnächst beim VRB erhältlich, kündigt der Verbund an. Aktuell werden noch die Rahmenbedingungen erarbeitet. Fest steht bisher: Das neue Angebot soll als personengebundenes, monatlich kündbares Abonnement zu einem Preis von 49 Euro pro Monat verfügbar sein. Der Starttermin soll im ersten Quartal 2023 liegen. Interessenten können sich auf der Website des VRB für das Ticket registrieren: www.vrb-online.de/de/tickets/deutschlandticket. Sie erhalten dann Neuigkeiten zum Ticket. Abonnentinnen und Abonnenten will der VRB rechtzeitig informieren, wann und wie sie auf das Deutschlandticket umsteigen können.

Lesen Sie mehr Artikel über den Landkreis Peine:



Trink- und Abwasser – das ist im Kreis Peine zu zahlen

Gertrud-Böhnke-Gruppenpreis geht nach Harvesse

Anzeigetafeln an Haltestellen zeigen nichts mehr an

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de