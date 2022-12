Einbruch in Ilseder Schule – Polizei sucht Zeugen

(Symbolbild) Unbekannte sind in den Schulkomplex an der Ilseder Schulstraße eingebrochen.

Unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen zwischen 3 und 4 Uhr in den Schulkomplex in der Ilseder Schulstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter durch eine Tür ins Gebäude, in dem sich eine Gesamt-, eine Realschule und ein Gymnasium befindet, und liefen anschließend in mehrere Räume. Dafür öffneten sie mehrere Türen gewaltsam.

Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe und bittet Zeugen, sich unter (05172) 370750 zu melden.

Einbruch in Peiner Vereinsheim – Täter stehlen Alkohol

Indem sie die Zugangstür gewaltsam geöffnet hatten, drangen unbekannte Täter in ein Vereinsheim am Peiner Birkenweg ein. Die Tat soll sich zwischen dem Ersten Weihnachtsfeiertag und Dienstagmittag ereignet haben. Die Täter erbeuteten alkoholische Getränke und verursachten einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter (05171) 9990 entgegen.

red

