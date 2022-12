15 Peiner Vereine und Institutionen werden gefördert

Unterstützung für die ehrenamtliche Arbeit im Peiner Land: Insgesamt 15 Vereine und Institutionen bekamen 2022 eine Spende der Volksbank BraWo in einer Gesamthöhe von 37.560 Euro. Das berichtet die Bank. An zwölf Empfänger erfolgte die Übergabe am zum Jahresende – am vergangenen Donnerstag, 29. Dezember, in der Peiner Hauptstelle am Markt. Die Fördergelder stammen demnach aus den Reinerträgen des VR-Gewinnsparens des Jahres 2021.

Dank für das Engagement

„Die gemeinnützigen Vereine und Institutionen im Peiner Land leisten hervorragende Arbeit und verdienen dafür unseren größten Respekt. Daher freue ich mich sehr, diese Art der finanziellen Unterstützung anbieten zu können. Schließlich sind viele Vereine auf Spenden angewiesen, um weiterhin so viel bewirken und Gutes für die Gesellschaft tun zu können“, wird Stefan Honrath, Leiter der Direktion Peine, in der Pressemitteilung zitiert.

Seinen Dank richtete er während der Übergabe der Gelder an alle Gewinnsparer, die dies ermöglicht hätten. „Und allen Akteuren, die sich ehrenamtlich engagieren, sage ich hiermit: Vielen Dank und höchste Anerkennung für das Engagement“, so Honrath weiter.

Die Vereinsvertreter seien von der finanziellen Unterstützung begeistert gewesen, die sie nun ganz unterschiedlich verwenden werden. So schaffte laut Volksbank die Freiwillige Feuerwehr Groß Ilsede beispielsweise ein Smart-TV zu Schulungszwecken an, der TSV Eintracht Essinghausen freut sich über neue Trainingsbälle, die Ortschaft Schmedenstedt nutzte die Förderung zur Errichtung einer Telefonzelle als Bücherschrank zum 1000-jährigen Bestehen des Ortes.

Diese Organisationen wurden während der Veranstaltung von der Volksbank mit einer Spende bedacht:

Ilsede

. Generationenhilfe Ilsede

. Ferienprogramm Ilsede

. Freiwillige Feuerwehr Groß Ilsede

. VT Union Groß Ilsede von 1902

Peine

. Spielmanns- und Hörnerzug . Neues Bürger Corps

. Lebenshilfe Peine-Burgdorf

. TSV Eintracht Essinghausen

. TSV Arminia Vöhrum

. Schützengilde Vöhrum

. Heimatverein Rosenthal

. Ortschaft Schmedenstedt

Lengede

. SV Viktoria Woltwiesche

red

