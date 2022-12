Peine. Polizisten sind bei einem Einsatz in Peine mit Silvesterfeuerwerk beschossen worden. Das ist passiert.

Polizei Peine Polizisten in Peine mit Feuerwerk beschossen

Schon zwei Tage vor der Neujahrsnacht ist es in der Peiner Südstadt zu einem Zwischenfall mit Silvesterfeuerwerk gekommen. Dabei waren Polizisten aus einer Gruppe von etwa 30 Personen heraus mit einer Rakete beschossen und mit Böllern beworfen worden. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak waren die Beamten zuvor von Anwohnern alarmiert worden und in der Folge ausgerückt. Diese hatten sich in der Nacht zu Freitag über laute Knallgeräusche auf der Straße gewundert.

Vor Ort entdeckten die Beamten eine Menschenmenge, aus der heraus plötzlich eine Silvesterrakete gezündet wurde. Sie flog den Angaben zufolge auf die Polizisten zu und explodierte nur knapp neben ihnen. Die Peiner Polizisten forderten im Laufe der Auseinandersetzung Verstärkung an. Diese kam auch aus Braunschweig.

Die Polizei sprach nach dem Einsatz in Peine mehrere Platzverweise aus

Die Beamten sprachen später mehrere Platzverweise aus und konnten von vier der Verdächtigen die Personalien feststellen. Gegen sie wird nun wegen schwerem Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt. Der Großteil der Gruppe konnte allerdings flüchten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bei dem Beschuss niemand.

Für die Silvesternacht kündigte Polizeisprecher Pintak ein konsequentes Vorgehen an, sollte es zu strafrechtlich relevantem Verhalten kommen. Man werde „unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten strafprozessual und gefahrenabwehrend tätig werden“, hieß es aus der zuständigen Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel.

Die Polizei werde mit einer deutlichen Polizeipräsenz in der Silvesternacht im Einsatz sein. „Wir möchten jedoch im Vorfeld noch einmal die Bevölkerung sensibilisieren, sich von jeglicher Art der Gewalt zu distanzieren.“

