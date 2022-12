Wieder 150 Kilo Polen-Böller auf der A2 beschlagnahmt

Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Polizei Peine eine stattliche Menge gefährlicher Feuerwerkskörper aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor Mitternacht am 29.12 wurden auf dem Rastplatz Zweidorfer Holz 150 Kilogramm Feuerwerkskörper beschlagnahmt, die vermutlich polnischer Herkunft sind und in Deutschland nicht zulässig sind. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Auffällig: Es ist nicht der erste Fund: Erst am Abend zuvor stellte die Autobahnpolizei auf der A2 ebenfalls gut 150 Kilogramm illegale Polen-Böller sicher.

Unbekannte schmeißen Feuerwerk in Abfallcontainer in Peine

Ein Abfallcontainer in der Hinrich-Willhelm-Kopf-Straße ist am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr in Brand geraten. Höchstwahrscheinlich haben unbekannte Personen Feuerwerkskörper hineingeworfen. Es entstand Schaden in Höhe von 100 Euro.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Peine:

Schlägerei mit Platzwunden in Ilsede

Ein 34-Jähriger und ein 48-Jähriger gerieten am Freitagmorgen in der Straße „Am Brink“ in Ilsede aneinander. Beide waren alkoholisiert und fingen an, sich zu streiten. Der jüngere schlug dann den anderen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend schlug ein ebenfalls anwesender 41jähriger dem 34jährigen mit der Faust in das Gesicht. Beide Opfer erlitten Platzwunden, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de