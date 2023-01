Schwere Krawalle in Peine – Erneut Böller-Angriffe auf Polizei

Peine. In der Neujahrsnacht hat es in Peine erneut Angriffe auf die Polizei gegeben. Eine Polizistin ist verletzt. Der Sachschaden ist immens.

In der Neujahrsnacht haben in Peine erneut BürgerPolizisten mit Böllerwürfen angegriffen. Wie die die Beamten schreiben, kam es gegen 0.30 Uhr in einem Teil der Südstadt aus einer etwa 60 Personen großen Gruppe zu ersten Angriffen auf die Polizeikräfte. Dieser gezielte Beschuss verstärkte sich soweit, dass zusätzliche Unterstützungskräfte, etwa aus Braunschweig, angefordert werden mussten. Nach dem Zusammenziehen starker Kräfte und konsequentem Vorgehen gegen die aggressiven Personen konnte die Lage im Laufe der ersten Stunden des neuen Jahres beruhigt werden. Bei diesen Ausschreitungen ist eine 30-jährige Polizeibeamtin verletzt worden. Ein Polenböller explodierte in ihrer unmittelbaren Nähe.

Die Polizistin musste sich in ärztliche Behandlung begeben und war zunächst nicht mehr dienstfähig. Außerdem sind vier Einsatzfahrzeuge durch die Explosionen von mutmaßlich verbotenen Feuerwerkskörpern beschädigt worden. Noch in der Nacht wurde die starke Polizeipräsenz in der Peiner Südstadt aufrechterhalten. Ermittlungen zu diversen Straftaten, etwa schwerer Landfriedensbruch, Körperverletzungsdelikten und Angriffen auf Polizeikräfte sind aufgenommen worden. Weitere offene und verdeckte Maßnahmen zur konsequenten Verhinderung und Verfolgung der Straftaten werden folgen.

red

